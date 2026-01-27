הוועדה לבחירת יקירי העיר ירושלים בעיריית ירושלים בחרה את הזוכים לעיטור "יקיר ירושלים" לשנת תשפ"ו - 2026.

בשנה זו יוענק העיטור ל-12 אישים שהשפיעו בצורה משמעותית על העיר, והם יכובדו בטקס מיוחד שיתקיים ביום ירושלים הקרוב. העיטור, שמוענק מדי שנה מאז 1967, נועד להוקיר את תרומתם הייחודית של תושבי ירושלים למען העיר ולטובת כלל הקהילה.

אברהם ברדריאן יקבל את העיטור על תרומתו הרבה לפיתוח העיר וביצוע פרויקטים מרכזיים כגון הרכבת הקלה ושיקום חומות העיר העתיקה. עו"ד אליאס (דאוד) חורי, אשר יזם את קרן המלגות ע"ש ג'ורג' חורי באוניברסיטה העברית, יזכה להוקרה על תרומתו להנגשת ההשכלה והתרבות בירושלים.

העיטור יינתן גם לבן ציון (ריצ'רד) הוכשטיין, על תרומתו לפיתוח מערכת הבריאות בירושלים ולקידום מרכז רפואי שערי צדק. ד"ר דוד זכות יזכה לקבל את העיטור על תרומתו לפיתוח שירותי הרפואה לנשים. פרופ' חיים לוטן יזכה בעיטור על תרומתו לקידום רפואת הלב והטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות.

בין הזוכים האחרים ניתן למצוא גם את ד"ר מרים קדרון, שהובילה מחקרים מדעיים בתחום הביוכימיה והפרמקולוגיה, ואת שמחה סיאני, אשר תרומתה בתחום התרבות והחינוך ייחודית ומשמעותית.

העיטור מוענק במסגרת טקס מיוחד, במעמד ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אשר ציין כי "תרומתם הייחודית היא נכס יקר לעיר ולחברה הישראלית כולה, והיא מעוררת השראה לדורות הבאים".