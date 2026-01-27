האם בקרוב קבוצות כדורגל יירדו ליגה בשל התנהגות אוהדיהן? ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (שלישי) כי בהתאם להוראה המחייבת של פיפ"א, ארגון הכדורגל העולמי, הוחלט לאשר פה אחד את החמרת הענישה בגין עבירות של גזענות ואפליה באצטדיוני הכדורגל.

על פי ההתאחדות לכדורגל, הסעיף החדש לפיו קבוצה אשר תתנהג באופן גזעני או מפלה, וכן יחיד של הקבוצה או קהל אוהדים שינהגו כך, תעמוד הקבוצה לדין אשר יהיה מחמיר במיוחד, זאת לאור הסעיף החדש שייכנס לתוקף כבר בעוד מספר ימים, בראשון לפברואר.

על פי הסעיף החדש שמחמיר בענישה, יחיד שיפעל בצורה גזענית או מפלה יורחק ל-10 משחקים וקהל אוהדים שינהגו כך עשויים לספוג עונשים קשים - מקנסות גבוהים ואיסור מכירת כרטיסים, דרך עונשים חינוכיים ועד לאיסור כניסת אוהדים.

בסעיף החדש מצויין עוד כי קבוצה אשר קהל אוהדיה ינהגו בצורה גזענית או מפלה, עשויים לגרום להורדת נקודות לקבוצה ואף להרחקה מתחרויות והורדת ליגה.

לא רק זאת, אלא שעל פי התקנון החדש של פיפ"א, יש באפשרותה להתערב בהליך משמעתי ולדון בעצמה בעונש הראוי להשית על קבוצה שאוהדיה התנהגו בצורה גזענית או מפלה.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל אמר עם אישור ההחלטה כי "גזענות ו/או אפליה פסולות ומחליאות מעצם טיבן ואנחנו נמשיך להילחם בהן בכל דרך אפשרית. הוראות פיפ"א בנושא ראויות ומחייבות ואימוצן המלא היום על ידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל, כמו גם הפרסום ברבים, הוא קריאה לכלל הגורמים לוודא שהנגע הדוחה הזה לא יהיה חלק מהכדורגל שלנו".

"מי שלא יפנימו את הסיטואציה יגלו שיש לה מחיר כבד, בין אם כלכלי, בין אם באי הגעת קהל למשחקי חוץ ועד להורדת נקודות לה השפעה עצומה על מיקום הקבוצות. אנחנו מצפים מהמועדונים לגבש תוכניות אופרטיביות וחינוכיות בהקדם ומדגישים בפני האוהדים כי מי שרוצים הכרעה על כר הדשא בלבד, חייבים גם להתנהג בהתאם ביציעים".

בהתאחדות לכדורגל אמרו: "אל תהרסו לקבוצה שלכם ולעצמכם. בכל יום, ודאי ביום השואה הבינ"ל, כולנו חייבים לזכור ולהתחייב - די לגזענות!".