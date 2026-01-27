עיריית רמת גן הודיעה היום (שלישי) כי גובש הסכם עקרוני עם ממשלת ישראל להעברת הספארי העירוני לשטח פארק אריאל שרון.

למרות המעבר, הניהול והבעלות על הספארי יישארו בידי עיריית רמת גן, והאתר החדש ימשיך להשתייך מוניציפלית לעיר.

במסגרת ההסכם, המדינה תשקיע 500 מיליון שקלים בהקמת הספארי החדש, ללא צורך במימון מצד העירייה. טקס רשמי להשקת המהלך צפוי להיערך ביום חמישי הקרוב.

עוד סוכם כי יוקם חיבור תחבורתי חדש וישיר מרמת גן לכביש 4, מהלך שמטרתו להקל על עומסי התנועה בציר אלוף שדה ובאזור דרום-מזרח העיר.

ראש העיר רמת גן, כרמל שאמה הכהן, אמר בהתייחסות להסכם: "זה לא רק מעבר גיאוגרפי והגדלת העיר והפארק הלאומי, אלא מהלך אסטרטגי שמבטיח ספארי חדש וחדשני במימון המדינה ובלי שקל מהארנונה, הגדלת שטח השיפוט של העיר, יצירת הריאה הירוקה הגדולה בגוש דן, פתרון אמיתי לפקקים בציר אלוף שדה".