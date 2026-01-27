שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים פגישה עם איציק ונועה בונצל, הוריו של סמל ראשון עמית בונצל ז"ל, לוחם צה"ל שנפל בקרב ברצועת עזה, ודן עימם בפעילותה של המכינה בלוד, אשר תיקרא מעתה "מכינת בדרכי עמית", כאות להנצחת מורשתו וערכיו.

במהלך הפגישה הוצגה פעילות המכינה, הפועלת בעיר לוד לחיזוק המעורבות האזרחית והתרומה לביטחון העיר, בין היתר על ידי שילוב עתידי של חניכיה במשמר האזרחי.

שר הביטחון התרשם מהנתונים שהוצגו בפניו באשר לשיעור הגיוס הגבוה של בוגרי המכינה לשירות קרבי ומשמעותי בצה"ל, והנחה את אנשי משרדו להיענות לבקשת המכינה ולהגדיל את מכסת התקנים, החל משנת הלימודים תשפ"ז.

לדבריו, מדובר בחלק ממדיניותו לחיזוק כלל המכינות הקדם-צבאיות במדינה, "פעילותם המדהימה והמעוררת השראה של איציק ונועה בונצל, הוריו של עמית ז"ל, היא ביטוי עמוק לעוצמה אנושית ולשליחות ערכית. מתוך הכאב האישי הם בחרו להנציח את בנם לא רק בזיכרון - אלא בעשייה חינוכית חיה, שמנחילה לבני נוער אחרים את הערכים שעליהם התחנך עמית: אהבת הארץ, אחריות, מנהיגות ונכונות לתרום ולהגן על המדינה. המכינה היא נכס ערכי ממדרגה ראשונה. הרחבת פעילותה והגדלת מספר התקנים הן חובתנו לחיזוק החוסן הלאומי, לבניין הכוח של צה"ל ולהבטחת המשך דרכו של עמית ז"ל בדור הבא של לוחמים ומנהיגים".

משפחת בונצל מסרה: "אנו מודים לשר הביטחון על הירתמותו המיידית למפעל החיים להנצחת יקירנו. השר הבין לעומק כי המשימה העליונה היא ביצור האחיזה הציונית בלב העיר לוד. תלמידי המכינה הם חוד החנית במימוש חזון השר - כל יתד שנקבעת בעיר המעורבת מחזקת את ריבונותנו ואת חוסן הלאום".

ראש העיר לוד, יאיר רביבו, הוסיף: "תרומתה של המכינה, צוותיה ותלמידיה ללוד היא גדולה, הן בביטחון הגשמי והן הרוחני, לצד התרומה החברתית והערבות ההדדית לתושבי לוד. הגדיל לעשות ידידי שר הביטחון ולהגדיל את הפעילות והתקנים במכינה - ואני סמוך ובטוח כי הכל ייעשה לזכרו של סמל ראשון עמית בונצל ז"ל שנפל בקרב על אדמת הקודש".