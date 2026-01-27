ועדת האתיקה של הכנסת, בראשות ח"כ אליהו רביבו, דחתה הבוקר את תלונתו של ארגון זכויות האדם בצלמו נגד ח"כ איימן עודה. התלונה הוגשה בעקבות קריאתו של עודה להטיל אמברגו נשק על ישראל.

הדברים נאמרו בוועידת "הארץ" שנערכה בלונדון בחודש אוקטובר 2024. במהלך נאומו אמר עודה כי, "בריטניה חייבת לעמוד בהבטחתה לקדם הפסקת אש מיידית באמצעות הפסקת כל הסיוע הצבאי, הכלכלי והדיפלומטי לפשעי המלחמה של ממשלת נתניהו".

עוד הוסיף עודה, "אסור שיעבור עוד פני אחד לממשלת נתניהו שמעוניינת ליישב מחדש את עזה ביהודים ולספח את השטחים". בהמשך קרא לבריטניה לדחוף לעסקת חטופים ולהכיר במדינה פלסטינית, ואמר, "בריטניה מוכרחה לשחק תפקיד בעסקת חילופי שבויים ואסירים".

לדבריו, "בנוסף היא מוכרחה להצטרף ל-146 המדינות שכבר הכירו רשמית במדינה הפלסטינית, ואסור שזו תהיה הכרה סמלית בלבד. זה צריך להיות צעד שיקדם אותנו למשא ומתן אמיתי שיניב סוף־סוף פתרון של שתי מדינות המבוסס על דמוקרטיה, שוויון וצדק".

מיד לאחר מכן עלתה ח"כ נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים והבהירה כי היא מתנגדת להטלת אמברגו נשק כולל. "אני תומכת בסנקציות פרטניות אבל לא בשלילת היכולת מישראל להגן על עצמה", אמרה לזימי, והוסיפה כי היא תומכת בסנקציות אישיות נגד השרים בן גביר וסמוטריץ בלבד.

בעקבות פרסום הדברים פנה שי גליק, מנכ"ל בצלמו, לוועדת האתיקה של הכנסת בתלונה רשמית נגד עודה. גליק טען כי הטלת אמברגו נשק על ישראל בזמן מלחמה, ובמיוחד ממדינה כמו בריטניה, מהווה פגיעה אנושה במלחמה שנכפתה על ישראל וסיכון ממשי לחיי חיילי צה"ל.

בתגובה להחלטה מסר גליק, "מדובר בהחלטה אומללה הזויה ומסוכנת". עוד הוסיף, "לאף אחד במדינת ישראל בוודאי לא לנבחרי ציבור יש חופש לפגוע בביטחון ישראל ולסכן בפועל את חיילי צה"ל ועוד בזמן כה קשה לעתיד מדינת ישראל. מצער שוועדת האתיקה בוחרת לא לעשות את תפקידה ולגבות את מי שפוגע בחיי ילדינו".