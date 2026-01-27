בימים הקרובים צפוי להתפרסם מכרז רשמי לבחירת רב עיר קבוע לגבעתיים, כאשר מועד הבחירות נקבע לי"ט באדר. הקרב על התפקיד מעורר עניין ציבורי סביב מועמדים בעלי רקע שונה.

מהצד האחד יתמודד הרב משה אדרי, תושב בני ברק המזוהה עם תנועת ש"ס, שהוא בנו של הרב פנחס אדרי ז"ל - ששימש כרב הספרדי של העיר עד לפטירתו לפני פחות משנה.

מהצד השני ניצב הרב רותם שנירר, יליד ותושב העיר גבעתיים, רב בית כנסת בעיר וקצין בצה"ל.

לצד ההיערכות למכרז, עולה ביקורת ציבורית מצד תושבים בעיר על הרכב הגוף הבוחר.

לטענתם, נציגים מקרב גבאי בתי הכנסת, רבני הקהילות ואישי ציבור מהציבור הדתי המקומי - לא נכללו בגוף הבוחר. רבים רואים בכך פגיעה בייצוג ההולם של כלל הקהילות הדתיות הפועלות בעיר.