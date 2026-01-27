ביום חמישי הקרוב תתארח מכבי תל אביב באולם רויג ארנה החדש שבעיר ולנסיה שבספרד, כשתשחק מול הקבוצה המקומית.

אמש פרסמה משטרת ספרד המלצה לפיה המשחק ייערך בדלתיים סגורות וללא קהל אוהדים מקרב שתי הקבוצות, בדיוק כמו שהיה בפעם הקודמת בה אירחה ולנסיה קבוצה ישראלית במסגרת היורוליג כשעשתה זאת לפני שלושה חודשים כשאירחה את הפועל ת"א.

למעשה, זוהי המלצה שנהוגה כך בכלל המשחקים שנערכו העונה במסגרת היורוליג בספרד במשחקים בין קבוצות מקומיות לקבוצות הישראליות במפעל היוקרתי.

במשטרה אמרו כי מדובר בהמלצה בלבד וכי ההחלטה בסוף היא של כל מועדון בפני עצמו ובולנסיה, שזוכרים כי הפסידו בפעם הקודמת שאירחו קבוצה ישראלית ללא קהל בביתם, כשהפסידו להפועל ת"א, מסרבים לקיים את המשחק ללא קהל.

הסיבה היא לא רק ההפסד ההוא להפועל ת"א, אלא גם הרצון לייצר אווירה בייתית מול מכבי ת"א, כשבלונסיה זוכרים את החוויה הרעה והאווירה העויינת שחיכתה להם ובעיקר למאמנה מרטינס במשחק החוץ מול מכבי ת"א, משחק שבעקבותיו נקנסה מכבי בשל קריאות האוהדים הישראליים נגד המאמן הספרדי שתקף לא פעם את מדינת ישראל.

בולנסיה עמלו על תכנית לפיה תותר כניסתם של בעלי המנויים בלבד לאולם החדש, כמות העומדת על 11,000 אוהדים, כאשר כניסתם של אלה למשחק מול מכבי ת"א תהיה בכפוף להצגת תעודות זהות.

בינתיים ארגונים פרו-ערבים הודיעו כי יערכו הפגנה גדולה מול האולם בו ישחקו ולנסיה ומכבי, כאשר בנוסף לזה קראו לעיריית ולנסיה למנוע את הגעתם של המכבים מת"א למשחק בעיר ולניתוק היחסים עם ישראל ואף המשיכו לדרוש מהנהלת היורוליג להרחיק את הקבוצות הישראליות ממפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה.