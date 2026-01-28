העתירה שהגישה עיריית באר שבע נגד משרד הדתות הסתיימה בהסכמה בבית המשפט העליון, לאחר שהמדינה חזרה בה מהתנגדותה.

במסגרת הפשרה מונתה ד"ר רות פרנקל לממלאת מקום יושבת־ראש המועצה הדתית ותצביע בבחירות לרב העיר שיתקיימו ב־8 בפברואר.

המאבק המשפטי שהובילה עיריית באר שבע בעניינה של ד"ר רות פרנקל ובסיוע עו"ד אילן בומבך הגיע לסיומו בבית המשפט העליון בירושלים. העתירה הוגשה בעקבות התנגדות משרד הדתות למינויה כחברה באסיפה הבוחרת את רב העיר.

בעקבות הגשת העתירה הוציא בג"ץ צו ביניים שעצר את הבחירות לרבנות העיר, עד לבירור הטענות בדבר חשש לניגוד עניינים. הדיון התקיים בפני שופטי בית המשפט העליון, בהשתתפות נציגי המדינה ועיריית באר שבע.

במהלך הדיון הודיעה המדינה כי היא חוזרת בה מהתנגדותה, והציגה מתווה מוסכם שיאפשר את קיום הבחירות במועדן. בהתאם לכך הוסכם על פשרה שנועדה להסיר את המחלוקות שעמדו בבסיס העתירה.

במסגרת הפשרה, שהוצגה על ידי נציגי המדינה, סוכם כאמור כי ד"ר פרנקל תשמש כממלאת מקום יושבת־ראש המועצה הדתית בבאר שבע ותצביע בבחירות לרב העיר שיתקיימו ב־8 בפברואר, ובכך יוסר החשש לניגוד עניינים. עוד נקבע כי עופר כראדי לא ייטול חלק בהצבעה, וכן כי אמנון כהן לא יוכל להצביע מאחר שהוא קרוב משפחה של הרב גד רווח. בהתאם להסדר, בבחירות צפויים להשתתף 54 חברי אסיפה בוחרת.

ברקע העתירה עומדת גם מחלוקת פוליטית סביב זהות רב העיר הבא. ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', מעוניין בבחירתו של הרב יורם כהן לתפקיד. דנילוביץ' הביע תמיכה ברב כהן בשיחות סגורות, אך עד כה נמנע מלהצהיר על כך בפומבי, לרבות בתגובה לפניית ערוץ 7.

מנגד, תנועת ש"ס תומכת במועמדותו של הרב אברהם דרעי, בנו וממשיך דרכו של הרב יהודה דרעי. מועמד נוסף הוא הרב גד רווח, רב העיר מצפה רמון, הזוכה לתמיכת סיעתו של שמעון טובול, המונה כשלושה חברים באסיפה הבוחרת, וכן לתמיכת חברים נוספים בגוף הבוחר.