חרב פיפיות. לא פעם ניסתה איראן באמצעות שליחיה מכל רחבי העולם הערבי להביא להרחקתה של ישראל ונציגיה מכל פעילות ספורטיבית ובינלאומית כששוב ושוב ניסתה להעלות זאת להצבעה בקונגרס פיפ"א העולמי.

בצל מחאת האזרחים שהושתקה על ידי המשטר הרצחני באמצעות רצח של אלפים מאזרחי איראן, קוראים אזרחי איראן עצמם לארגון הכדורגל העולמי, פיפ"א, להרחיק את הרפובליקה האסילאמית מכל פעילות ספורטיבית ובינלאומית.

במכתב ששלחו מספר דמויות איראניות מוכרות לראשי הכדורגל העולמי מפיפ"א, דרשו אלה את הרחקת המשטר הקיצוני ונציגיו מפעילויות הספורט הבינלאומיות ובראשם מטורניר המונדיאל הקרוב שיתקיים בארה"ב, מקסיקו וקנדה.

מי שעומד בראש הקבוצה הוא לא אחר מאשר גדול כדורגלני איראן בכל הזמנים, עלי קארימי הידוע כמי שמתנגד למשטר האייתולות.

קארימי וקבוצת הדמויות האיראניות האשימו במכתב את ראשי פיפ"א על שתיקתם לנוכח הדיכוי האלים והרצחני של המשטר הקיצוני, במה שמהווה הפרה של סעיף 3 בתקנון פיפ"א לפיו הארגון העולמי מחוייב לכיבוד זכויות אדם.

עוד האשימו כותבי המכתב כי התאחדות הכדורגל האיראנית מסייעת באופן פעיל לדיכוי הרצחני. "התאחדות הכדורגל של איראן לא רק נכשלה בהגנה על שחקנים, גורמים רשמיים ואנשי מקצוע אלא המשיכה לשתף פעולה עם האחראים לפשעים, כולל פעולות ענישה נגד ספורטאים על הבעת דעה בדרכי שלום".

פיפ"א שלא פעם התערבה ותפסה צד באירועים בעלי אופי פוליטי, כמו תמיכתם במחבלים מעזה במהלך משחק כדורגל, בינתיים שותקים כמו כלל הגופים הזועקים על זכויות אדם כשזה נוגע לישראל, וקארימי וחבריו דורשים כי כצעד ראשוני יחלו ראשי פיפ"א להתבטא בנושא ולגנות באופן פומבי את ההרג ההמוני של אזרחים באיראן, כולל חברי קהילת הכדורגל.

בהמשך דורשים האיראנים להכיר רשמית בכישלון ובמעורבות של ההתאחדות האיראנית בהפרת תקנון פיפ"א וכן להשעות לאלתר את התאחדות הכדורגל של איראן מכל התחרויות והפעילויות המאושרות על ידי פיפ"א. האם פיפ"א תמשיך לשתוק?