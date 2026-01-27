על המפה. אחרי שפתחו את אליפות אירופה היוקרתית בכדורמים בניצחון צפוי על שוויץ, נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים רשמה הערב (שלישי) הישג גדול באליפות היוקרתית הנערכת בפורטוגל.

אחרי שנבחרת הגברים של ישראל בכדורמים סיימה את דרכה באליפות היוקרתית במקום ה-16 והאחרון, נבחרת הנשים הבטיחה הערב את העפלתה לשלב רבע הגמר באליפות אירופה עם ניצחון גדול וחשוב על היריבה הישירה על הכרטיס לרבע הגמר - נבחרת בריטניה.

עוד בטרם החלה האליפות העריכו בישראל כי ניצחון על נבחרת בריטניה הוא המפתח להעפלה לשלב הבא, דבר אותו עשו הערב נבחרת הנשים של ישראל.

הנבחרת הציגה משחק נהדר וניצחה את בריטניה בתוצאה 6:11, במה שהעלה את מאזנה ל-2 ניצחונות, בדיוק כמו הנבחרת הנוספת בבית, אלופת אירופה המכהנת נבחרת הולנד, אותה תפגוש ישראל במשחק הבא שיהיה קרב ישיר על המקום הראשון בבית.

כך או כך, נבחרת הנשים של ישראל מבטיחה את העפלתה לשלב הבא, שלב רבע הגמר של האליפות היוקרתית, כאשר מכל בית מעפילות שתי נבחרות לשלב הבא.

אך לא רק זאת, אלא שעם העפלתן לשלב רבע הגמר, מבטיחה נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים את מקומה גם באליפות העולם הבאה כמו גם את השתתפותה האוטומטית באליפות אירופה הבאה ב-2028.

נבחרת הנשים הקדישה בסיום את הניצחון הגדול על בריטניה לזכרו גיבור ישראל רן גואילי שהושב אמש ארצה מעזה אחרי למעלה מ-800 ימים, והניצחון על בריטניה הוא למעשה נקמה ספורטיבית במי שהדיחה אותה לפני שנתיים בשלב הנוקאאוט באליפות אירופה הקודמת.

"כל כך רצינו להביא רגע של שמחה ונחת לעם שלנו, הנצחון מוקדש לזכרו ולחיזוק משפחתו של גיבור ישראל רן גואילי שיצא ראשון ב 7.10 וחזר אחרון ארצה, יהי זכרו ברוך.", אמרו בנבחרת הנשים.