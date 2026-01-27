המשטרה פרסמה הערב (שלישי) את היערכותה המלאה למסע ההלוויה הממלכתית של חלל המשטרה, רס"ר רני גואילי ז"ל, שיתקיים מחר ביישוב מיתר שבדרום.

בשעה 06:30 תצא שיירת המשפחה ממיתר למחנה שורה שברמלה. השיירה תעבור דרך כביש 60, כביש 6 ומחלף נשרים, ותמשיך בכביש 431 עד למחנה. הלווייתו של רס"ר גואילי תחל בשעה 10:30, עם יציאת הארון ממחנה שורה חזרה למיתר, לאורך אותו המסלול.

טקס ההספדים המרכזי ייערך בשעה 12:30 במגרש הסמוך למרכז הספורט במיתר, ובשעה 14:30 יתקיים טקס הקבורה בבית העלמין המקומי - בהשתתפות מצומצמת וללא נוכחות כלי תקשורת.

מהמשטרה נמסר כי החל מהשעה 08:00 בבוקר תותר כניסה רכובה ליישוב מיתר רק לתושבי המקום (בהצגת תעודה מזהה) ולבעלי רכבים מורשים.

שערי הכניסה למתחם ההספדים ייפתחו בשעה 10:30, ויופעל מערך שאטלים מסודר מהחניון בכניסה ליישוב ועד למתחם. עם זאת, במתחם תותר כניסה לכ-2,000 איש בלבד - מטעמי בטיחות.

המשטרה מדגישה כי לא תותר כניסה למתחם ההספדים לנושאי נשק, למעט שוטרים ואנשי ביטחון שאושרו מראש.

"רס"ר רני גואילי ז"ל, גיבור ישראל, יצא להילחם למען עם ישראל ב-7 באוקטובר, חירף את נפשו וחזר אחרון לקבורה ראויה", נמסר מהמשטרה. הציבור הוזמן לעמוד לאורך מסלול השיירה ולחלוק לו כבוד אחרון.