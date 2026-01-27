לוחמי המילואים של גדוד 8132 ערכו אימון באחרונה, כחלק מסדרת תרגילים גדודיים ראשונה מסוגה, שנבנתה במסגרת מהפקת הלקחים של צה"ל ממלחמת "חרבות ברזל". לא עוד תרגול של מעצר בודד או הפרת סדר מקומית, אלא תרגיל באש חיה המדמה תרחישי קיצון רחבי היקף.

בראיון מיוחד לערוץ 7, מסביר המג"ד, סא"ל (במיל') י', כיצד השתנתה התפיסה המבצעית ומה עובר על הלוחמים שנקראים לדגל פעם אחר פעם.

"ביצענו תרגיל מסוג שלא עשו בגדוד כבר 10 שנים ובאוגדת יו"ש לא עשו מעולם", הוא אומר ומדגיש שהתרגיל הזה, הוא הרבה מעבר לאימון טקטי - הצהרת כוונות של ממש.

החששות ביהודה ושומרון מגוונים, אך המטרה של המילואימניקים היא אחת: מוכנות טוטאלית. סא"ל י' מדגיש כי המיקוד אינו בסיטואציה ספציפית, אלא ביכולת העמידה: "אנחנו רוצים להיות מוכנים רגע ולכל תרחיש".

לדבריו, השינוי המחשבתי שהתחולל מאז מתקפת חמאס הוא דרמטי. אם בעבר התפיסה התמקדה בביטחון שוטף ברמה מקומית, היום מבינים שהגדוד חייב לפעול כישות אחת עוצמתית.

הגדוד, שסיים אימון אינטנסיבי ממשיך לתעסוקה מבצעית בחטיבת יהודה. סא"ל י' מעיד על השינוי בתחושת הלוחמים: "אנחנו באים הרבה יותר חזקים ואני מניח שזה יבוא לידי ביטוי בשטח".

לצד המקצועיות הצבאית, המג"ד לא מתעלם מהמחיר הכבד שמשלמים חייליו, אנשי מילואים שחייהם האישיים נעצרו שוב ושוב. "האתגר הגדול הוא להביא את האנשים - אבל הם בסופו של דבר באים לעשות את העבודה למרות השחיקה וזה פלא גדול".