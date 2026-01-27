שדרנית התאגיד קרן אוזן הגיבה בחריפות לדבריה של מגישת החדשות הוותיקה דליה מזור, שטענה כי תאגיד השידור הציבורי "נכבש" בידי אנשי ימין ויצא מאיזון שהיה נהוג בעבר.

"את נראית נהדר, חמסה. אבל מה נעשה עם מה שיוצא לך מהפה?", תהתה אוזן והוסיפה בציניות "אוי אוי אוי. יש בשידור הציבורי גם אנשי ימין. רחמנא ליצלן. יש אנשים שחושבים אחרת ממך ולא הגיעו מאותו הכפר. באמת איך זה ייתכן שלפחות לחצי מעם יהיה ייצוג? פשוט שערורייה".

אוזן הוסיפה: "מה כל כך מפריע לך שקלמן ליבסקינד מגיש תוכנית חדשות כל בוקר כשלצידו יושב אסף ליברמן - שלא מסתיר שהוא חושב אחרת ממנו. מישהו צריך לעדכן אותך שאנחנו כבר לא בשנות השישים, השבעים והשמונים כשאת ישבת על הכסא היוקרתי של מגישת מהדורת מבט - היחידה ששודרה אז בטלוויזיה. האליטה התקשורתית נפתחת - וטוב שכך. התיקון יושלם רק כשאנשים כמוך יפנימו שחופש ביטוי, דמוקרטיה וגיוון - תופסים לא רק לצד שלך".

מזור, טענה בראיון לערוץ כנסת כי השידור הציבורי רווי בשדרני ימין באופן שהפר את "האיזון" שהיה נהוג לטענתה בעבר.

"מה שקרה בשירות הציבורי, זה שהוא נפתח למגוון של דעות שלא היו בו בעבר. זאת אומרת, קלמן ליבסקינד, אנחנו יודעים מאיפה הוא בא והוא לא מסתיר את דעותיו. אז יש לך מצד אחד אותו ויש לך מהצד השני את אריה גולן. עכשיו, מה שהם עושים כל הזמן, זה מה שנקרא 'האיזון הקדוש'. אני חושבת, זו כבר דעתי האישית, זה לא קשור בכלל לשידור הציבורי, שהאיזון הקדוש, הופר לכיוון אחד באופן דרמטי", טענה מזור.

היא טענה כי המצב כה קשה עד ששדרנים המזוהים עם השמאל חשים שלא בנוח. "הכיוון הוא דרמטי ימינה. אני לא זוכרת כל כך הרבה אנשים מהכיוון הזה בתוך השידור הציבורי. אני רואה את זה בריבוי השדרנים הימניים, ימניים מימין ועד ימין קיצוני. אני פשוט רואה, אני מקשיבה ורואה. בתחושה שלי זה זרם ימינה בצורה חד משמעית בוטה. אני אפילו מרגישה ששדרנים שמאלנים צריכים כל הזמן להגן על העמדות שלהם ולהגן שהם בכלל שם, כי זה לגמרי במקום אחר היום".