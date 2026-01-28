סערה ציבורית ברמת גן בעקבות פרסום ראש העיר כרמל שאמה הכהן על הסכם עקרוני עם הממשלה להעתקת הספארי לפארק אריאל שרון.

שאמה הכהן הציג את המהלך כמהלך היסטורי שישנה את פני העיר, אך מנגד סגן ראש העיר ויו"ר דירקטוריון הספארי עו"ד רועי ברזילי יוצא בחריפות נגד המהלך ומזהיר מפני פגיעה בספארי, בשטחים הירוקים ובשליטת העירייה עליו.

שאמה הכהן כתב כי "רמת גן עושה היסטוריה - הספארי יועתק ויחודש, שטח העיר והפארק הלאומי יגדלו, הפקק באלוף שדה ישוחרר ותוקם שכונת ה-AI הראשונה בישראל עם פתרונות דיור לצעירי העיר". לדבריו, "אחרי משא ומתן מורכב, הגענו להסכם היסטורי עם הממשלה אודות העתקת הספארי לפארק אריאל שרון תוך שהוא נשאר בשטח העיר רמת גן". ראש העיר ציין כי המדינה תממן "בניית ספארי בסטנדרטים בינלאומיים מתקדמים, עם שדרוג משמעותי של תנאי הרווחה לבעלי החיים ושדרוג חווית הביקור של המבקרים", בהשקעה של כחצי מיליארד שקלים.

עוד הדגיש כי המהלך יאפשר הרחבה משמעותית של הפארק הלאומי, "נפיל את חומות הבטון של הספארי ומאות דונמים מהשטח שיתפנה יסופחו לפארק הלאומי שיהפוך לריאה הירוקה הגדולה והנגישה ביותר בגוש דן עם נטיעה של מעל 10,000 עצים". בנוסף, לדבריו, ייפתחו חיבורים תחבורתיים חדשים שישחררו את הפקקים בציר אלוף שדה, ותוקם בלב העיר "שכונה חכמה מבוססת בינה מלאכותית ורובוטיקה" שתכלול גם דיור בר השגה לצעירי העיר.

שאמה הכהן טען כי הנהלת הספארי תומכת במהלך, וכתב: "דירקטוריון הספארי ומנכ"ל הספארי תומכים במהלך לאחר שזה הוצג להם על ידי וכל השאר פוליטיקה ורעשי רקע וכל עוד הממשלה תגיע לחתימה על הנוסח המוסכם שום עסקן או פוליטיקאי לא יכולים לעצור את חתימתי אלא רק לקשקש ברשתות".

מנגד, סגן ראש העיר ויו"ר דירקטוריון הספארי עו"ד רועי ברזילי מציג עמדה הפוכה לחלוטין. "הספארי לא למכירה - לא לקבלנים ולא לחברות ממשלתיות. הספארי ברמת גן הוא עוגן אסטרטגי, אקולוגי וחינוכי. הוא חלק מרצף של 10,000 דונם ירוקים המחברים את גוש דן, והוא הריאה הירוקה של תושבינו והוא גם השמורה החשובה המגינה על גרעיני הרביה ושימור מגוון בעלי החיים", כתב.

ברזילי מותח ביקורת על המשרד להגנת הסביבה ואומר כי "ההצהרות של המשרד להגנת הסביבה על 'פינוי' הספארי והכוונה לקיים טקס חתימה ביום חמישי הזה הן תמוהות במקרה הטוב, ומנותקות מהמציאות במקרה הרע". לדבריו, "מי שירוויח מהרס השטח הירוק הזה הם רק הקבלנים - לא הציבור ובטח לא בעלי החיים".

עוד הבהיר כי כל מהלך עתידי מותנה בשורת תנאים ברורים: "הבעלות והניהול על הספארי יישארו בשליטת עיריית רמת גן", "לא נסכים להזזה של אבן אחת לפני שיוקצו המשאבים להקמת מתקנים מתקדמים יותר מאלו הקיימים היום", וכן שכל שטח חלופי לספארי "יגבול בעיר ויהווה חלק בלתי נפרד מהמרחב המוניציפלי של רמת גן". בנוסף הדגיש את הצורך בשמירה על זכויות העובדים ורווחת בעלי החיים, והצהיר כי בכל תכנית עתידית "השטח הבנוי לא יעלה על 40% משטח התוכנית וכל היתר ישאר שטח ירוק".