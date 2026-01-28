לאחר שנה, עשרה חודשים ושבועיים של מאבק על החיים, הודיעו הוריו של לוחם ההנדסה הקרבית משה חיים אלוש כי בנם ישוב ביום חמישי לביתו בגדרה.

ההורים פרסמו קריאה פומבית ובה הזמינו את הציבור הרחב לקבל את פניו של בנם עם שובו - רגע אותו הגדירו כסיומה של תקופה ארוכה ומורכבת.

בקריאה שפרסמו נכתב, "בע"ה אחרי שנה עשרה חודשים ושבועיים בננו היקר משה חיים אלוש חוזר הביתה לתמיד. אנו רואים בזאת סוף לגלות הביתית שלנו ותחילת הגאולה. לא רוצה להיות חצופה אבל כן מעיזה לבקש - מי שמעוניין, פנוי ומרגיש, מוזמן לקבל את פניו".

ההגעה צפויה מחר (חמישי) בשעה 11:00, לרחוב זבולון 24 בגדרה.

משה חיים אלוש נפצע באורח אנוש במהלך הלחימה ברצועת עזה כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט. מצבו הוגדר אז קריטי, והרופאים העריכו כי סיכוייו לשרוד כמעט ואינם קיימים. משפחתו, ובראשה אמו קרן, סירבה להשלים עם התחזיות הקשות וליוותה אותו לאורך מסע ארוך של שיקום, במהלכו שב להכרתו והחל בתהליך החלמה ממושך.

לפני כשנה התקיים שלב מרגש נוסף בתהליך ההתאוששות, כאשר חבריו לפלוגה קיימו הבטחה ישנה וחגגו עמו את חג הפורים. המפגש סימן עבורו ועבור משפחתו נקודת אור חשובה והמחיש את התמיכה המתמשכת לה זכה מאז הפציעה.

סיפורו של משה חיים אלוש כולל גם פרק מוקדם יותר של תושייה והצלת חיים. בשנת 2021, בהיותו תלמיד תיכון, הצליח להציל את חייו של אביו לאחר שלקה בדום נשימה. הוא ביצע החייאה לפי שלמד בקורס עזרה ראשונה בבית הספר, ואנשי מד"א שציינו כי פעולתו המהירה הייתה הגורם להצלת חייו. אמו הודתה אז לבית הספר על הכלים שהוענקו לבנה.