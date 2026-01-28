17 נקודות, 12 כדורים חוזרים, 3 אסיסטים וחסימה אחת, זו השורה הסטטיסטית ממשחק החזרה של דני אבדיה הלילה (בין שלישי לרביעי) ל-NBA.

אבדיה שסובל מאז המשחק מול ניו-יורק ניקס מכאבים בגבו, במה שגרם לו להיעדר כבר מ-5 משחקים, חזר הלילה לא רק לשחק כדורסל אלא לשחק באולם בו החל את קריירת ה-NBA שלו, הקפטיל וואן ארנה שבשווינגטון.

אבדיה עוד הצליח להחזיר את פורטלנד למשחק ולהפוך את התוצאה כשהובילו בתוצאה 94:89, 9:30 דקות לסיום המשחק אך וושינגטון הפכה בחזרה ואבדיה החמיץ הזדמנות בהמשך להשוות את התוצאה.

למרות שסיים את המשחק עם דאבל-דאבל, אבדיה ופורטלנד הפסידו לקבוצתו לשעבר ממנה הגיע, וושינגטון, עם 111:115, במה שהיה עבור פורטלנד הפסד שלישי ברציפות.