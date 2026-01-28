חברת הקונגרס מטעם מינסוטה אילהאן עומאר הותקפה במהלך אספת תושבים במיניאפוליס, כאשר גבר זינק לעברה וריסס עליה חומר נוזלי בעל ריח חזק של חומץ.

עומאר לא הזדקקה לטיפול רפואי.

על-פי עדי ראייה, הוא התקרב לעומאר במהירות, ריסס עליה את הנוזל באמצעות מזרק דמוי מזרק רפואי, ולאחר מכן נבלם בכוח. הוא נעצר במקום ונלקח למעצר במחוז באשמת תקיפה בדרגה שלישית.

עומאר ביקשה מגורמי הביטחון שייתנו לה רק 10 דקות להתאושש, והתעקשה להמשיך את האירוע כמתוכנן. "אני לא נכנעת לאיומים", אמרה. "אנחנו חזקים במינסוטה".

בארה"ב דווח שהחשוד, אנתוני ג'יימס קאזמיירצ’ק, תושב מיניאפוליס בן 55, פרסם בעבר ברשת אמירות קיצוניות בעלי גוון גזעני וקונספירטיבי.

עומאר, ילידת סומליה, משתייכת לאגף הפרוגרסיבי הרדיקלי במפלגה הדמוקרטית והיא אחת המבקרות החריפות ביותר של ישראל בקונגרס.

התקרית מגיעה ברקע המתיחות הרבה במיניאפוליס וחברת הקונגרס ביקרה במקום בעקבות הירי בשני בני אדם באזור בשבועות האחרונים מצד סוכנים פדרליים.