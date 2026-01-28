סערה בבריטניה: שידורי יום הזיכרון לשואה של תאגיד השידור הציבורי BBC כללו ניסוחים שהשמיטו את זהותם היהודית של הקורבנות.

בכמה מבזקי חדשות ושידורים חיים נאמר כי מדובר ב"שישה מיליון בני אדם שנרצחו על ידי המשטר הנאצי", מבלי לציין שמדובר ביהודים, וללא התייחסות למניע האנטישמי של הפשעים.

הניסוח חזר שוב ושוב - בתוכנית הבוקר, במהדורות החדשות ברדיו ובערוץ החדשות. באחד האייטמים רואיינה שורדת שואה, אך לא נמסר כל אזכור לרקע היהודי שלה. רק בשלב מאוחר יותר, באחד הדיווחים, נמסרה הבהרה חלקית: "שישה מיליון, בעיקר יהודים".

בעקבות הסערה, פרסם ה-BBC הודעת הבהרה והתנצלות: "במבזקי החדשות ובפתיח לאייטם בתוכנית הבוקר היו אזכורים ליום הזיכרון לשואה שנוסחו באופן שגוי, ועל כך אנו מתנצלים. בשני המקרים היה צריך להיאמר 'שישה מיליון יהודים' , ואנו נפרסם תיקון באתר שלנו".