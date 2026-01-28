הנאומים בכנס הענק דוברות

בעקבות כנס ענק שקיים ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, בטלהאסי שבפלורידה - ובו הדגיש את חשיבות ההכרה ההיסטורית והמדינית ביהודה ושומרון - הצעת החוק לשינוי השם הרשמי מ"הגדה המערבית" ל"יהודה ושומרון" עברה השבוע בוועדות של בית הנבחרים של המדינה.

החוק צפוי לעלות להצבעה סופית בעוד כחודש.

למרות שההערכות המוקדמות צפו כי קידום החוק יארך כשנה, הכנס והפגישות שקיים דגן עם נשיא הסנאט בן אלבריטון ויו"ר בית הנבחרים דניאל פרז הובילו להאצה דרמטית של התהליך. הנהגת בית הנבחרים התרשמה מהטיעונים ההיסטוריים והמשפטיים שהציג, והנחתה לקדם את ההצעה במתכונת מזורזת.

תוך 48 שעות בלבד הועלתה הצעת החוק - ביוזמה דו-מפלגתית של חבר בית הנבחרים הרפובליקני צ'ייס טרמונט וחברת בית הנבחרים הדמוקרטית דברה טנדריך - וזכתה לתמיכה רחבה.

חבר בית הנבחרים טרמונט אמר: "ההתייחסות לאזור כיהודה ושומרון נצמדת לעובדות היסטוריות, בעוד שהשימוש בשם "פלסטין" אינו עושה כן. יהודה ושומרון הם שמות בני 3,000 שנה. השם 'הגדה המערבית' ניתן רק ב-1950 לאחר שהשטח היה תחת כיבוש ירדני במשך זמן מה. ולמה ניתן השם הזה? פשוט כדי למחוק את ההיסטוריה היהודית".

שותפתו למהלך, חברת בית הנבחרים טנדריך, הוסיפה: "הצעת החוק הזו נחוצה. עמידה לצד בעלות הברית שלנו והכרה באמת לעולם לא צריכות להיות שנויות במחלוקת".

דגן בירך על הקידום המהיר של הצעת החוק: "זכינו לראות כיצד האמת מנצחת את השקר. בפגישותי בבית הנבחרים - רפובליקנים ודמוקרטים כאחד - ראיתי את ההכרה העמוקה שלהם בצדק ההיסטורי. העובדה שהם בחרו להריץ בתוך יומיים חוק שתוכנן לשנה הבאה, היא הצהרת כוונות אדירה. מדובר בחקיקה דו-מפלגתית נדירה שקובעת שיהודה ושומרון הם ערש התרבות של העם היהודי. זהו שלב נוסף במהלך אסטרטגי שאנו מובילים במדינות רבות בארה"ב, ואני מודה לידידינו בפלורידה על העמידה האיתנה לצד יהודה ושומרון".

עוד הוסיף כי זהו שלב נוסף במהלך אסטרטגי רחב שהוא מוביל במדינות רבות בארצות הברית: "המהלך שקודם, מתרחב כעת גם למדינות ג'ורג'יה ואריזונה כחלק ממהלך אסטרטגי רחב של ידידי השומרון בארה"ב".