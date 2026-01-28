הדולר נופל לשפל שלא נראה מאז 2022

שער הדולר מול השקל עלה וירד בשבועות האחרונים, ובשוק המט"ח בישראל הדיווחים מצביעים על רמות הנמוכות ביותר זה למעלה מארבע שנים.

לפי נתוני שוקי מטבע, השער נע סביב כ‑3.089-3.095 שקלים לדולר ביום המסחר האחרון, הרמה הקרובה ביותר לשפל שנרשם מאז תחילת מערכת הנתונים הקיימת.

הירידה החדה בשער הדולר מלווה גם בירידה של האירו מול השקל, ומגיעה לאחר מגמות של התחזקות השקל בשווקים הגלובליים. הדולר כבר נסחר מתחת לרף 3.10 שקלים במספר חלופות המדידה, וישראלים רבים שמו לב להורדת מחירים במטבע חוץ בעקבות הצניחה. הציפייה בשווקים היא כי המגמה תימשך, ושאלת המשקיעים היום היא אם הדולר ירד אף מתחת לרף ה‑3 שקלים לדולר.

התחזקות השקל נובעת ממספר גורמים, כולל נתוני מאקרו חיוביים בישראל, תהליכים בשווקים הגלובליים והשפעות מדיניות מוניטריות שמובילים לירידה של הדולר מול מטבעות אחרים. גם ירידות במדד הדולר מול סל המטבעות העולמי מספקות תחזיות לגבי המשך ההיחלשות של הדולר.

המצב בשוק המט"ח משפיע ישירות על כיסם של מי שנוסעים לחו"ל או מתכננים רכישות בינלאומיות, כמו גם על מחירי סחורות ועסקאות בשוק הגלובלי. כששער הדולר נשאר נמוך, יש מי שמתלבטים אם זה הזמן הנכון להשקיע במטבע חוץ או אולי לבחור בהשקעה בשוק המקומי, שבו השקל החזק יכול להוות יתרון נוסף למשקיעים.

עם התחזקות השקל, יש מי שמעדיפים להשקיע במניות ונדל"ן בשוק המקומי, שבו השקל חזק יותר ומציע יציבות כלכלית יחסית. מצד שני, יש לא מעט משקיעים שמעדיפים להחזיק בחלק מהתיק במטבע חוץ כדי לגוון את ההשקעות ולהתמודד עם סיכונים גלובליים עתידיים.

הדילמה היא אם כדאי להמיר את ההשקעות לדולרים, או להעדיף את השוק המקומי בזמן שהשקל חזק, ושהאפשרויות בשוק המקומי עשויות להיות אטרקטיביות יותר בטווח הקצר.