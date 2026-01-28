סקר TGI לשנת 2025, שפורסם היום (רביעי), סוקר את שיעורי החשיפה לעיתונות והאזנה לרדיו בישראל בין ינואר לדצמבר 2025, תוך השוואה לשנים ולחציון הקודמים.

החשיפה לעיתונות היומית ירדה ב-2025 ל-34.3% לעומת 39.7% ב-2024 (ירידה מובהקת סטטיסטית). בעיתוני סוף השבוע נרשמה ירידה מ-45.5% ל-41.7%.

"ישראל היום" מוביל עם שיעור חשיפה של 21.8% (ירידה מ-25.4%), ואחריו "ידיעות אחרונות" עם 16.1% (לעומת 17.9%). העיתונים "הארץ" (4.3% לעומת 6.1%) ו"מעריב הבוקר" (2.7% לעומת 2.8%). "גלובס" רשם עלייה מ-2.8 ל-3.8.

עיתונות סוף השבוע

"ישראל היום" ממשיך להוביל עם 24.4% (ירידה מ-26.6%), "ידיעות אחרונות" עם 20.7% (לעומת 22.2%). "גלובס" רשם עלייה מ-2.9% ל-3.1%. "הארץ" ירד מ-7.3% ל-5.6%, "מעריב סופהשבוע" ירד מ-5.3% ל-4.8%.

בעיתונות המגזרית נרשמו הנתונים הבאים: "בשבע" ירד מ-7.0% ל-5.6%, "מקור ראשון" ירד מ-4.8% ל-4.1%.

האזנה לרדיו

שיעור ההאזנה לרדיו ביום חול ירד ל-56.6% לעומת 58.3% בשנה הקודמת - ירידה שאינה מובהקת סטטיסטית.

במגזר הדתי, קול חי מיוזיק מובילה את התחנות עם 5.1% ואחריה קול חי עם 4.7%. קול פליי עם 3.9%, קול ברמה 3.5%, וכאן מורשת עם 4.2%.

לפי הנתונים שפרסם התאגיד, רשת ב' היא תחנת החדשות המובילה בישראל, עם 936,000 מאזינות ומאזינים ביום - עלייה של 3% לעומת המחצית הראשונה של השנה. התכנית "הבוקר הזה" עם אריה גולן ממשיכה להוביל את תחום האקטואליה עם 469,000 מאזינים ועלייה של 4%.

ב"כאן גימל" נרשם זינוק של 9% במחצית החולפת, עם 716,000 מאזינים. אהרן פררה רשם שיא של כל הזמנים עם 307,000 מאזינים מדי בוקר, וזינוק של 14%. גם מאיה וקותי רושמים שיא מאז עלייתם לשידור, עם למעלה מרבע מיליון מאזינים מדי בוקר ועלייה של 16%.

תחנת כאן 88 שומרת על יציבות עם 417,000 מאזינים. התכנית של דורי בן זאב זכתה לשיא האזנה מאז עלייתה לשידור בתחילת המלחמה, עם 121,000 מאזינים. גם "בנימיני וגואטה", יומן הערב של כאן חדשות, רשמו שיא של כל הזמנים עם 391,000 מאזינים - עלייה של 14%.

עוד נמסר כי כאן תרבות רשמה 188,000 מאזינים ביום - עלייה של 3%, וכאן קול המוזיקה רשמה את שיא ההאזנה שלה בחמש השנים האחרונות עם 262,000 מאזינים. כאן מורשת רשמה 181,000 מאזינים במחצית האחרונה.

בתאגיד מדווחים גם על עלייה בתכניות נוספות: "סדר יום" עם קרן נויבך זינקה ב-16% ל-232,000 מאזינים, "צבע הכסף" עם יאיר ויינרב זינקה ב-22% ל-197,000, "יומן הלילה" עם חן ביאר רשם עלייה של 45% והגיע ל-71,000 מאזינים. רצועת "קפה שישי" עם קרן אוזן ויגאל עדיקא רשמה שיא מאז 2019 עם 181,000 מאזינים, והתכנית השבועית "אגן הים התיכון" זינקה ב-15% עם 311,000 מאזינים מדי שבוע.