במהלך שיעור תורה שנשא בישיבת יפו, הזהיר הרב יעקב אריאל, רבה לשעבר של רמת גן, מהשלכות הרוחניות והקיומיות של ירידה מהארץ והתבוללות בקרב יהדות התפוצות.

"עם ישראל ניצב מול שתי סכנות - סכנה פיזית וסכנה רוחנית", אמר הרב, "והשמד הרוחני, שקורה בפה מלא, חמור יותר מהסכנה הפיזית. תעשו חשבון - 76 שנים שהמדינה קיימת, נפלו כ-26 אלף חללים, כל אחד עולם מלא, וביחד עם פיגועי הטרור בסביבות ה-30,000 חללים. באמריקה ובאירופה - בשנה אחת משתמדים יותר מ-30,000 יהודים".

הרב אריאל הוסיף, "יש מי שעשה את החשבון - מאז השואה איבדנו שישה מיליון יהודים בהתבוללות. המשמעות - שמד. בלי תורה - אין קיום לעם ישראל. זו לא רק הגנה רוחנית, זו גם הגנה פיזית".

בדבריו הביא דוגמאות מהתנ"ך ומחז"ל, ובהם יהושע בן נון, נחמיה ורבי עקיבא, אשר שילבו לימוד תורה עם אחריות ביטחונית ומעשית. לדבריו, "אין על כך ויכוח - צריכים גם תורה וגם הגנה פיזית. זו לא מחלוקת הלכתית אלא מאבק קיומי. החזון איש כבר אמר - צריכים גם וגם".