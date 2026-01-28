מאות בני אדם, דתיים וחילונים, השתתפו בטקס הכנסת ספר תורה וחנוכת המרכז הקהילתי החדש "שלום לעם" לזכרו של סמ"ר יעקב הלל ז"ל, לוחם סיירת גולני שנהרג במהלך התקלות עם מחבלים במלחמת "חרבות ברזל".

הטקס התקיים בנוכחות בני משפחתו של יעקב, בהם סבו המקובל הרב יעקב הלל, ורבנים נוספים. במהלך האירוע נכתבו האותיות האחרונות בספר התורה, ומשתתפי הטקס צעדו בשירה ובריקודים ברחובות תל אביב עד להגעתם למרכז החדש.

המרכז "שלום לעם" ישמש מקום מפגש פתוח לצעירים, חיילים וחיילות, ויקיים פעילות קבועה בימי חמישי ובשבתות - הכוללת לימוד, מוזיקה ושיח - באווירה מכבדת ומאחדת. היוזמה להקמת המרכז נולדה מתוך רצון להמשיך את דרכו של יעקב ז"ל.

אביו של יעקב, הרב חיים הלל, הוא איש חינוך מהמגזר החרדי ובנו של הרב יעקב הלל, ראש מוסדות "חברת אהבת שלום". מאז פטירת בנו, נוהג הרב הלל לשתף את סיפורו האישי בפני קהלים מגוונים, מתוך מטרה לגשר בין העולמות הדתי והחילוני. לדבריו, "כל הגישה לסוגיית הגיוס אינה נכונה ויש דרך להגיע לפתרון בצורה נכונה ומדויקת יותר".