שופטי העליון דפנה ברק-ארז, אלכס שטיין ויחיאל כשר, דנים הבוקר (רביעי) בחמש עתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל.

מדובר בעתירות שהוגשו בידי ועד עובדי גלצ, מועצת העיתונות, ארגון העיתונאים והעיתונאיות, התנועה לאיכות השלטון, ו"האקדמיה למען ישראל דמוקרטית".

עו"ד אורי הס, המייצג את התנועה לאיכות השלטון, אמר בפתח הדיון: "ההחלטה התקבלה ללא סמכות ובהליך לא תקין. נכון שיש אנומליה בקיום תחנת שידור בצבא. השאלה היא האם הממשלה מוסמכת לסגור אחרי 70 שנות שידור תחנה כזו? לא האם להקים כזו. יש פגיעות שנעשו כבר עכשיו בחופש הביטוי בישראל - התאגיד, ומינוי חברים חדשים למועצה".

השופט שטיין הקשה עליו וקבע "יש לשר הביטחון סמכות לסגור. לשיטתכם, אם יש נימוק רציונלי לסגור את גלי צה"ל אז אפשר לסגור אותה? הקושי שלי עם הטיעון של אדוני שאין שום אסמכתא בדין לטיעון של אדוני. איפה כתוב בכלל שצריך ועדה? אם הממשלה מחליטה לסגור את פלס"ר נח"ל כי זה לא נחוץ, מה הבעיה? יש להם סמכות".

לפי הצעת המחליטים הסופית, התחנה ההיסטורית שהפכה לחלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית בישראל, תרד מעל גלי האתר אחרי 75 שנה ושידוריה יופסקו עד ל-1 במרץ.

עו"ד אמיר בשה, המייצג את ארגון העיתונאיות והעיתונאים בישראל, אמר: "מעבר לחופש העיתונות והביטוי, מה שמונח לפניכם זה שורה של ליקויים בתחום המשפט המנהלי. שאלת הסמכות אם זה בחקיקה או לא - זה רק עניין אחד. התייחסות לשידור ציבורי היא אחרת אל מול תקשורת פרטית. מעמד גלי צה"ל כשידור ציבורי מוסדר, ההתייחסות לגלי צה"ל היא של גוף שיש לו חסינות יחסית. אי אפשר, לעמדתנו, להסתכל על שידור ציבורי כמו שמסתכלים על שידור פרטי.

השופט שטיין שב והקשה על העותרים: "התחושה שלי היא שלפי הטענה של גברתי אי אפשר אף פעם לסגור את התחנה, בית המשפט לא מנהל את הצבא".

"את לא מתכוונת לחופש הביטוי, את מדברת על חופש לקבל מידע מסוים. חופש הביטוי זה ביטוי וגישה למידע. אין שום דבר בחופש הביטוי שמחייב דרך מסוימת לביטוי, ודרך מסוימת לקבל גישה למידע. נניח שבעוד יומיים הרמטכ"ל ושר הביטחון הגיעו למסקנה, אחרי ששמעו את כולם, שצריך לסגור את התחנה. זה בסדר? לפי הטענה של גברתי אי אפשר אף פעם לסגור".