חבר הקונגרס האמריקאי פטריק קווין ראיין, חבר המפלגה הדמוקרטית ונציג מדינת ניו יורק, שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הביע ביקורת על הסנקציות שהוטלו לאחרונה על תלמידי ישיבות עריקים בעלי אזרחות כפולה.

במכתב, שנשלח לשכת ראש הממשלה ולשגרירות ישראל בוושינגטון, כתב ראיין: "ברצוני להביא לתשומת לבך דאגה העולה מצד אזרחים אמריקאים המחזיקים גם באזרחות ישראלית. כפי שידוע לך, היועצת המשפטית לממשלה הורתה על סנקציות נגד תלמידי ישיבות שאינם משתתפים בשירות צבאי. צעדים אלה כוללים מגבלות נסיעה המונעות מאנשים שהם אזרחים כפולים של ארצות הברית וישראל לעזוב את המדינה".

ראיין ביקש: "אנו פונים אליך בבקשה להבטיח כי אזרחים אמריקאים אלה יורשו לצאת מישראל באופן חופשי, וכי תינתן להם היכולת לבקר בארצות הברית ולשוב אליה אם יבחרו בכך. חיוני כי יינקטו צעדים מיידיים להסרת מגבלות הנסיעה הללו. אזרחים אמריקאים, כמו כל האזרחים, זכאים להגנה המלאה הנובעת מאזרחותם, ובמיוחד אלה המקיימים קשרים משפחתיים, מקצועיים ואישיים עמוקים עם ארצות הברית מכוח אזרחותם הכפולה".

המכתב נשלח על רקע פעילות שמוביל ח"כ מאיר פרוש, בשיתוף עסקנים חרדיים בארצות הברית, במסגרת מאבק בינלאומי בסנקציות נגד בני ישיבות.

לדברי פרוש, "ההתנגדות הבינלאומית לפגיעה בלומדי התורה בארץ ישראל חוצה אפילו מפלגות בארצות הברית. חבר הקונגרס הדמוקרטי, פט ראיין, מביע את המחאה הצודקת על הפגיעה בזכויות הכי בסיסיות של לומדי התורה. מדובר בביטוי נוסף למאבק הבלתי מתפשר שננהל בכל דרך אפשרית נגד המעצרים והסנקציות על בני הישיבות ואברכי הכוללים".

כזכור, גם חבר הקונגרס הרפובליקני מייק לולר שיגר לאחרונה מכתב בנושא לראש הממשלה, בו קרא לפעול להסרת ההגבלות. "אף שאני סמוך ובטוח שהנושא ייפתר בסופו של דבר בטווח הארוך, זה חיוני שיינקטו צעדים מיידים להסרת מגבלות התנועה הללו. אזרחי ארצות-הברית, כמו כל האזרחים, זכאים להגנה המלאה שמעניקה אזרחותם", כתב.