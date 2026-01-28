פשקווילים נתלו הלילה ברחבי ירושלים במחאה על הצעת חוק עונש מוות למחבלים הצפויה לעלות היום (רביעי) לדיון בוועדה לביטחון לאומי.

הפשקווילים נתלו בסמוך לשערי הכנסת ברחוב קפלן וכן בשכונות נחלאות ורחביה.

בפשקווילים, שנכתבו בלשון חרדית-הלכתית, הובעה התנגדות חריפה לעצם קידום החוק. בין היתר נכתב כי החלת עונש מוות סותרת את המסורת היהודית, שביטלה בפועל את דיני הנפשות לפני כאלפיים שנה.

הכותבים הזהירו מפני נטילת סמכות שאינה מסורה בידי בני אדם, וטענו כי החזרת עונש המוות מהווה חיקוי של מנהגים זרים ואכזריים, העלול להוביל להרחבת השימוש בו בעתיד.

עוד נכתב כי מאז חורבן בית המקדש וביטול הסנהדרין אין רשות לדון דיני נפשות, וכי גדולי ישראל בכל הדורות הזהירו מפני הסכנות הגלומות בכך.

בפשקווילים הובעה ביקורת גם כלפי נבחרי ציבור דתיים, שלטענת המוחים שותקים לנוכח קידום החוק.

מאחורי המחאה עומד ארגון "קול רבני לזכויות אדם", המתנגד להצעת החוק הן מטעמים הלכתיים והן מטעמים מוסריים וציבוריים. לטענת הארגון, עונש מוות לא הוכח כיעיל בהרתעת מחבלים, והוא עלול להפוך לכלי מסוכן בידי השלטון גם נגד קבוצות אחרות בעתיד.

מנכ"ל הארגון, אבי דבוש, אמר: "הצעת החוק הזו אינה יהודית, אינה מוסרית ואינה נחוצה. המסורת היהודית ביטלה את עונש המוות מתוך הבנה שאין לאדם סמכות להכריע סופית על חיי אדם אחר. אנשי ביטחון אומרים כבר שנים שאין בכך הרתעה, והסכנה האמיתית היא בהרחבת השימוש בחרב הזו בעתיד. יצאנו לרחוב עם פשקווילים כי זו שפה שמובנת לכל מי שמאמין שקדושת החיים היא יסוד ולא סיסמה".

בארגון ציינו כי הדיון בחוק מתקיים בעת רגישה, והביעו חשש שהחקיקה תעבור מתוך אווירה ציבורית טעונה, ללא דיון מעמיק בהשלכותיה ההלכתיות, המוסריות והמשפטיות.