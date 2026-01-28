מנהיג הציבור הליטאי בישראל הרב דב לנדו מסר אמש דברי חיזוק בישיבת אור אלחנן בירושלים והתייחס לביטול מעמדם של בני הישיבות.

"כולנו יודעים שלימוד התורה הוא הדבר הכי חשוב בעולם, שום דבר לא דוחה תלמוד תורה", אמר הרב לנדו ברמזו על פולמוס הגיוס.

"חובתנו לחיות את האמת הזו, שאין מעלה כמעלת לימוד התורה, להבין שזה הדבר הכי חשוב מכל הבחינות, ולנצל את כל הזמנים, בפרט בימי הבחרות, לשקוד על התורה".

הרב הדגיש את החשיבות של השקיעה בלימוד: "להיות שקוע בלימוד של התורה ובהבנה של התורה, כך ורק כך נזכה לחיים מרוממים, חיים מאושרים עם תחושת סיפוק אמיתית. מי שחי חיי תורה באמת, לא חסר לו שום דבר בעולם".

בסיום דבריו בירך הרב את ראשי הישיבה "שירבה גבולם בתלמידים הגונים, ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה".

הוא הוסיף: "הקב"ה יעזור שבזכות לימוד התורה נזכה להינצל מכל הצרות מבית ומחוץ, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו".