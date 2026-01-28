זאב (ווילי) שטרן, איש עסקים חרדי מברזיל נפטר הלילה (רביעי) בשיבה טובה בגיל 96.

שטרן נולד בגרמניה להוריו שהגיעו לברזיל ערב השואה כשזאב היה בן 8. המשפחה הגיעה באוניה האחרונה לפני שהגרמנים הצליחו להפציץ אותה.

בבחרותו נסע למד בישיבת טלז בקליבלנד שבארצות הברית, שם שקד על התורה במשך שנים ולא חזר הביתה. לימים סיפר שאותה תקופה עיצבה את כל חייו "להיות בן תורה".

בברזיל הקים מפעל טקסטיל בשם "פוקוס" המעסיק אלפי פועלים, והפך לאיש עסקים מצליח.

במקביל, היה ידוע כנדיב גדול שתרם למוסדות תורה וחסד רבים. היה קשור לגדולי ישראל ברחבי העולם, ובביקוריו בארץ היה מגיע למעונם. כן אירח במעונו בברזיל ראשי ישיבות שהגיעו למדינה.

שטרן הותיר אחריו משפחה ענפה. בנו, יעקב (ג'קי) שטרן, ממשיך בתמיכה בעולם התורה.

ההלוויה התקיימה אמש בסאו פאולו. ארונו יוטס לישראל וההלוויה צפויה להתקיים מחר (חמישי) בלילה בבית הלוויות שמגר בירושלים בדרכה להר הזיתים שם ייטמן.