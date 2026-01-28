טיל רוסי ששוגר לפני ימים אחדים לעבר מרכז העיירה בילופילי במחוז סומי שבאוקראינה הרס אנדרטה לזכר קורבנות השואה.

האנדרטה הוקמה בשנת 2021 על ידי הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה יחד עם הרשויות המקומיות. בנוסף נגרם נזק לבניין היסטורי של הגטו לשעבר.

בתקיפה, שכללה ארבעה טילים רוסיים, נהרג תושב מקומי בן 35 ו-11 בני אדם נוספים נפצעו. בילופילי היא עיירה היסטורית במחוז סומי שאוכלוסייתה מונה כ-2,000 תושבים.

ראש העיר יורי זרקו אמר לתקשורת המקומית כי בנייני מגורים ותשתיות קריטיות ניזוקו. "ההרס נרחב מאוד, מבנים רבים הסמוכים למקום הפגיעה ניזוקו. מדובר במבני ציבור, מתקני תשתית קריטיים ומבני מגורים כולל רבי קומות", אמר. אחד מצינורות הגז ניזוק והותיר מאות אנשים ללא גז בקור הקיצוני של החורף האוקראיני.

ויטלי קמוזין, יו"ר הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה, אמר לאחר התקיפה: "אנו מאוכזבים מאוד. עיר זו ממוקמת ממש על הגבול וייחודית בכך שראש העיר יורי זרקו, היסטוריון בהכשרתו, פנה אליי באופן אישי בשנת 2021 בבקשה לסמן את בית הקברות היהודי הישן בשלט זיכרון ולהקים אנדרטה לקורבנות השואה ליד בניין הגטו לשעבר. קהילה זו רגישה מאוד לשימור זכר הקהילה היהודית שהושמדה במהלך השואה".