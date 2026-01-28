מחקר חדש שפרסם "המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים" (CSIS), מכון מחקר אמריקאי מוביל, מעריך כי מספר הנפגעים הכולל של חיילים רוסים ואוקראינים מאז פרוץ המלחמה לפני ארבע שנים עומד על כמעט שני מיליון.

על פי הנתונים שפורסמו, בצבא רוסיה נרשמה כמות ההרוגים הגבוהה ביותר, עם 325 אלף חיילים שנהרגו. בסך הכול נפגעו 1.2 מיליון חיילים רוסים - כולל פצועים ונעדרים.

המחקר מציין כי גם אוקראינה ספגה אבדות כבדות, עם הערכה של 100 עד 140 אלף חיילים שנהרגו, מתוך סך כולל של 500 עד 600 אלף חיילים שנפגעו. "מספר האבדות המשולב של רוסיה ואוקראינה עשוי להגיע ל-1.8 מיליון ויכול להגיע גם לשני מיליון נפגעים בסך הכול עד אביב 2026", נכתב בדו"ח.

בנוסף, פקחי האו"ם דיווחו כי מספר האבדות האזרחיות המאומתות הגיע לכ-15 אלף הרוגים, אך הדגישו כי המספר האמיתי ככל הנראה גבוה בהרבה.

עוד צוין במחקר כי צבא רוסיה מתקדם באיטיות בשטח אוקראינה, עם התקדמות של בין 15 ל-70 מטרים ביום בחלק מהאזורים. "מאז ינואר 2024, רוסיה תפסה 1.5 אחוזים נוספים משטחה של אוקראינה, וכעת היא שולטת על 20 אחוזים מהמדינה", נאמר בדו"ח.

המחקר מתבסס בעיקר על הערכות של גופי מודיעין אמריקאים ובריטיים, לנוכח היעדר מידע רשמי מצד ממשלות רוסיה ואוקראינה על היקף האבדות בשטח.