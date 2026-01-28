דו"ח שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מעלה כי בשנת 2024 נרשם זינוק חריג בהגירה מישראל לחו"ל: 82,774 ישראלים הוגדרו כמהגרים יוצאים - עלייה של 39.4% לעומת השנה שקדמה לה. מדובר בשיעור של 8.5 מהגרים לאלף תושבים.

במקביל, 24,150 ישראלים בלבד שבו לישראל לאחר שהות של שנה לפחות בחו"ל - ירידה של 18.4% לעומת 2023. הפער בין היוצאים לחוזרים יוצר מאזן הגירה שלילי של 58,624 נפש.

בחודש אוקטובר 2024 נרשם שיא חודשי ביציאת ישראלים לחו"ל - 14.8 אלף, על רקע המשך ההשלכות של מלחמת חרבות ברזל שהחלה באוקטובר 2023.

לפי הדו"ח, הגיל החציוני של מהגרים יוצאים היה 31.9, ואילו גיל החציוני של החוזרים עמד על 28.3. קבוצת הגיל הבולטת בקרב היוצאים הייתה 20-39, אשר היוו כ-50% מכלל העוזבים. מנגד, כ-31% מהחוזרים היו בני 25-29, בעיקר רווקים - במיוחד בקרב גברים.

פילוח לפי מגזר מצביע על כך שכ-58% מהיוצאים היו יהודים, אך נרשמה עלייה חדה בקרב קבוצת "אחרים", שכללה נוצרים לא-ערבים ואזרחים שאינם מסווגים לפי דת. קבוצות אלו היוו כ-36% מהמהגרים היוצאים, לעומת 27% בלבד בשנה הקודמת.

עוד נמצא כי 58.3% מהיוצאים נולדו בעצמם בחו"ל - בעיקר במדינות ברית המועצות לשעבר, בהן רוסיה, אוקראינה ואוזבקיסטן.

באשר לפילוח גאוגרפי, כמחצית מהיוצאים (כ-51.4%) התגוררו טרם עזיבתם בערים הגדולות במרכז הארץ. תל אביב-יפו מובילה את הרשימה עם 11,637 עוזבים, ואחריה ירושלים, חיפה ונתניה.