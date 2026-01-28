לקבלת שיעורו של הרב ראובן ששון בכל שבוע לחצו כאן

שוק העבודה הולך ומשתכלל, מתקדם ומתפתח, אבל לא נעשה קל יותר. להפך.

מרחב האפשרויות מגביר את התחרות, היכולות המתקדמות מציבות רף גבוה יותר של תוצאות, עובדים נדרשים להשקיע יותר שעות ולנהל כמה פרויקטים במקביל, ועוד דרישות שהופכות את עולם העבודה והעשייה לאינטנסיבי הרבה יותר.

אז אמנם רוב האנשים כבר אינם נדרשים לצאת עם סוס ועגלה אל השוק, ולרדוף אחרי הלחם - אבל נראה כי מרדף הפרנסה לא תם, והוא רק עובר מקצב העגלה לקצב של רכב מרוצים.

שיעורו השבועי של הרב ראובן ששון עוסק בעולם העבודה, לאור פרשת המן שירד לבני ישראל במדבר. גם אם המציאות האידיאלית של דור המדבר נראית מרוחקת מהשגרה האנושית שלנו, הציווי לזכור את המן לדורות (ואף לשמור את צנצנת המן למשמרת) מלמד כי הביטחון בקב"ה כמקור הפרנסה רלוונטי גם בעידן המודרני. מתוך עיון והעמקה במושגי הביטחון בה', ההשתדלות האנושית מקבלת את הפרופורציות הנכונות. עם זאת, דווקא מתוך הצבת העבודה במסגרת הנכונה, מתברר הערך הגדול שבעבודה האנושית, שמעניקה לאדם ולעולם הרבה יותר מתלוש משכורת.

השיעור נוגע בשאלה קיומית ומעשית מאד - מהן גבולות ההשתדלות המוטלות על האדם, ועד כמה הוא יכול וצריך לבטוח בה', וכיצד ניתן לשלב בין שני הערכים הללו.



