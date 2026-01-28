בהלוויה שנערכה היום (רביעי) בבית העלמין ביישוב מיתר, נפרדה טליק גואילי מבנה, רס"ר רן גואילי הי"ד, לוחם יס"מ בן 24, שנפל בקרבות ב-7 באוקטובר בגזרת קיבוץ עלומים.

בדבריה שיתפה האם ברגשותיה מאז נפילתו של בנה, ובחוויות אישיות שעברה במהלך התקופה. "אני טליק גואילי, אמא גאה של רן, שוטר יס"מ, הראשון לצאת הראשון האחרון לחזור. האחרון שחזר".

היא תיארה כיצד דמיינה את בנה לאחר מותו, יושב "שם למעלה על הטריבונה עם כל גיבורי המלכות, עם כל הגיבורים שחירפו את נפשם. אני מדמיינת אותך מכנס את כולם ואומר להם - אתם חייבים לבוא לשמוע את ההספדים שלי, יהיה מגניב. אני מדמיינת את כולכם על הטריבונה - כולם גיבורי מלחמת התקומה".

בהמשך ההספד, סיפרה האם על רגע עוצמתי שקרה זמן קצר לאחר החטיפה: "קצת אחרי שנחטפת הזמינו את כל משפחות החטופים לפגישה ברעננה, יום גשום, אני ואבא יוצאים מהבית, כביש 6 ופתאום הגשם פוסק, ומופיעה קשת ענקית עצומה ומלאה. אנחנו נוסעים אליה ממש לתוך הקשת, מביטים בה בדממה והיא מלווה אותנו עד שלרגע אחד נכנסנו לתוכה ואז היא נעלמה. ואני ידעתי, שזה סימן ממך".

היא הוסיפה: "רק רציתי להגיד לך ילד אהוב שלי שהתקווה שאולי תחזור אלינו על שתי רגליים ואולי אפילו אחת היא זו שנתנה לנו את הכוח לעבור את התקופה הארוכה הזו בלעדיך".

עוד שיתפה טליק: "אני מדמיינת אותך עכשיו אומר 'די אמא מביכה עם הגאה גאה'. מאותו יום ארור, בכל פעם שמבצבצת דמעה אני נזכרת בך לוחש לי 'אמא שלי הגאה'. בכל התקופה הזו סיפרנו עליך בלי סוף, נדמה שהפכת לילד של כולם. הם מכירים אותך בכל העולם רני".

"במהלך השנתיים האלה", המשיכה, "שמעתי הספדים רבים על גיבורי מלחמת התקומה, וכל הספד הזכיר לי אותך. אותו ערכים ורוח, כאילו העתיקו אותך אחד לאחד, גולנצ'יק ושוטר גאה שאוהב את המדינה".

היא שיתפה באירוע שבו ירקו על רני במהלך עבודתו במשטרה: "מיד אחרי היום הארור שנחטפת נזכרתי שחזרת יום אחד מהעבודה וסיפרת לי שירקו עליך ואמרת 'מה הם לא מבינים? שאני זה הם ואנחנו באותו צד? שאני שוטר ואני בעבודה?' זה משפט שמהדהד בי והבנתי שזו המשימה שלי - להוכיח שאנחנו עם אחד חזק, שנמצא כאן כדי להישאר, שכולנו באותו צד. אז רני אוהב שלי אני מבטיחה לך שהרבה בזכותך נזכרנו שעם ישראל שלמרות המחלוקות אנחנו עם אחד גדול וחזק. רני, כמות החיבוקים והאהבה מכל הצדדים היא בלתי נגמרת".

"רני יצאת להגן על כולם והם כולם ראויים להקרבה שלך", פנתה טליק לבנה רני, "700 חיילים חיפשו אותך, מצאו אותך, החזירו אותך. אין עוד עם כזה בעולם. עין במר בוכה ולב שמח. רן תדאג שם מלמעלה לאחד את כולם, כי אני פה למטה קצת דואגת. תבקש מהרוגי המלכות לחזק את החיילים והשוטרים שלנו כי אנחנו עדיין במשימה לחסל את האויבים".

בדבריה פנתה טליק לארגוני הטרור עם מסר: "חמאס, גיהאד, טרוריסטים מזוהמים שניסו להפחיד אותנו ולהבהיל את עם ישראל - תראו מה נשאר מכם, חכו תראו מה יישאר מכם. תדעו לכם נמושות שרני וגיבורי המלכות נותנים לנו את הכוח להעלים אתכם מהעולם. גיבורי המלכות שלנו מחכים לכם גם למעלה".

בסיום דבריה אמרה: "רני, אתה כל כך איתי, כל יום ודקה, אני טליק גואילי, אמא גאה גאה. ותודה לכם שאתם פה, לראות אותכם בכל צומת עם הדגלים לאורך כל הדרך זה כזה מרגש ומחזק. אין לכם מושג. אני לא יודעת איך היינו עוברים את כל השנתיים וארבעה החודשים בלעדיכם, תודה".