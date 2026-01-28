בעקבות פרסומים שעסקו בבשר מיובא שלא נוקר כדין, פרסם יו"ר ועדת הניקור וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב יוסף בן דוד, הודעת הבהרה לציבור.

לדבריו, במהלך ביקורת של הרבנות הראשית נמצאו ממצאים בקרבה גבולית מאוד לאזור הסרעפת - תחום בעל רגישות גבוהה בהלכה היהודית בכל הנוגע לניקור.

"לאחר בחינה יסודית", כתב הרב בן דוד, "הוריתי, כיו"ר ועדת הניקור, כי ניתן לתקן את החלקים באמצעות ניקור מחדש". בהתאם להנחיה זו, מנקר מוסמך מטעם הרבנות הראשית ניקר מחדש את כלל החלקים שאותרו בארץ, "על פי הנהלים המחמירים", כלשונו.

הרב בן דוד ציין כי עם קבלת ההחלטה בוצעה עצירת שיווק (ריקול), והבשר נאסף מנקודות המכירה. לדבריו, הביקורת נמשכת בכל רחבי הארץ: "כל ממצא מסוג זה מחזק את הצורך בפיקוח הדוק ומתמשך על ייבוא הבשר, וכך אכן נעשה בפועל".

בהמשך ההודעה מסר הרב כי ועדת הניקור קיבלה החלטה חדשה המחייבת משגיח ייעודי לשלב פירוק הבשר, כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.

הרב בן דוד סיכם, "מערכת שמאתרת פגמים ומתקנת אותם היא מערכת בריאה. מערכת שאינה מוצאת פגמים, או שמוצאת ואינה מתקנת - איננה מערכת בריאה כלל". לדבריו, הרבנות הראשית תמשיך לפעול "באחריות, בשקיפות ובנחישות", לשמירה על רמת כשרות גבוהה ולחיזוק אמון הציבור.