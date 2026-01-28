הרב יוסי גמליאל ערוץ הכנסת

הרב יוסי גמליאל, ראש ישיבת מעלה גלבוע ומפקד פלוגה במילואים, השתתף אתמול בדיון בכנסת בנושא חוק הגיוס. במהלך דבריו, מתח ביקורת חריפה על נוסח החוק החדש, שלדבריו מתעלם מציבור שלם של בני תורה המשלבים לימוד עם שירות צבאי.

לדבריו, "החוק הזה מדבר על 'הכרה בחשיבות לימוד התורה', אך אין דבר שהוא עושה פחות מהכרה כזו. הוא מתייחס לעולם התורה החרדי בלבד, ומתעלם לחלוטין מעולם התורה הציוני-דתי, שעצם מהותו הוא השילוב בין לימוד תורה לשירות בצה"ל".

הרב גמליאל הדגיש כי ציבור לומדי התורה במגזר הציוני-דתי נפגע מהותית מהחוק, הן ברמה הערכית והן במישור המשפחתי והחברתי. "יש כאן תלמידי חכמים, דיינים, בני תורה, שעושים מילואים בגיל חמישים. מדובר באנשים שלקחו חלק בקרבות, שנפצעו, שחוו אבידות. החוק הזה פוגע ב-DNA של התורה שלנו", אמר.

כשהתייחס למצב בשטח, שיתף מניסיונו האישי כמפקד מילואים: "הרגעים הכי קשים שלי לא היו בקרבות בתוך עזה, אלא כשנאלצתי לגייס חיילים לעוד סבב ועוד סבב. בסבב החמישי כבר הרגשנו שזה על סף התעללות. האנשים האלה נותרים אחרונים במערכה - וגם החוק הזה מפנה להם גב".

בהמשך דבריו פנה למפלגות הקואליציה ואמר: "מי שצריך להוביל חוק גיוס אמיתי אלה מפלגות הליכוד והציונות הדתית. התורה שצריכה לקבל תמיכה היא זו שמחנכת גם ללימוד וגם לשירות".