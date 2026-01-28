לציון יום השואה הבינלאומי ה-30 שחל אתמול, בתאריך שבו שוחרר מחנה ההשמדה אושוויץ, התכנסה האספה הפרלמנטרית של מועצת אירופה (PACE) - שבה חברים נציגי 46 מדינות מאירופה.

האספה אחראית על קידום זכויות אדם, דמוקרטיה ושלטון החוק, וכן בוחרת את שופטי בית הדין האירופי לזכויות אדם. הכינוס אתמול התקיים בסיוע הרב מענדל סממה, רבה של שטרסבורג, הפועל רבות במוסדות האיחוד.

נוכח המלחמה באוקראינה, נבחר לנאום בפניהם יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, השליח הרב מאיר סטמבלר, ששלח נאום מוקלט מדניפרו.

הרב סטמבלר אמר בנאומו: "לפני שמונים שנה מיליון וחצי יהודים הושמדו באוקראינה. כרב, אני מאמין עמוקות שאין מקריות בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא בחר בכם - דווקא בכם - להיות במקומות המנהיגות הללו בזמן הזה. הקב"ה נתן לכם את הכוח. יש לכם יותר כוח ממה שהיה לכל דור קודם באירופה ולכן אתם יכולים להפסיק לפחד. לפחד מהסלמה, לפחד מהמחיר, לפחד מאי-נוחות. אני רואה את האנטישמיות שצומחת שוב ברחובות אירופה. רחובות שבהם אבותיי הלכו בפחד. אני רואה בתי כנסת עם שמירה מזוינת בברלין, בפריז, באמסטרדם. ואני שואל אתכם: מה למדתם? אם אתם לא יכולים להגן על היהודים שלכם היום - מה השתנה מ-1938? אם ילד יהודי חושש ללכת עם כיפה ברחובות בירתכם - איפה ה"לעולם לא שוב" שלכם?. אני קורא לכם: תבחרו את מה שנכון, לא את מה שנוח. אל תחששו".

נציגת אוקראינה באסיפה, ייבגניה קרבצ'יק, כתבה לאחר הטקס: "אנו מציינים את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. בשנת 1945 שוחררה אושוויץ על ידי חיילי החזית האוקראינית הראשונה. המאה ה-21 מוכיחה: רצח עם אינו פשע של העבר. זה עלול לקרות שוב אם העולם לא יגיב בזמן. לכן זיכרון פירושו גם אחריות. אחריות של כל אחד מאיתנו למנוע חזרה".