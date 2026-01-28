משרד הבריאות הציג היום (רביעי) את היערכותו ליישום הרפורמה בהתפתחות הילד, בישיבה משותפת של ועדת הבריאות של הכנסת וועדת זכויות הילד של הכנסת.

הדיון התקיים ימים ספורים לפני מועד כניסת הרפורמה לתוקף, שנקבע ל־1 בפברואר.

יו"ר ועדת הבריאות, לימור סון הר מלך, מתחה ביקורת חריפה על התנהלות משרד הבריאות. היא אמרה כי, "הדרך שבה הרפורמה הזו מתנהלת עד כה היא אינה תקינה", והוסיפה כי הכנסת והציבור ניזונים משמועות וכתבות בתקשורת במקום מדיווחים מסודרים לוועדה.

לדבריה, עד לרגע זה לא נמסרו נתונים קריטיים שביקשה הוועדה, ובהם מספר המטפלים בכל מסלול. היא ציינה כי התשובה שניתנה הייתה, "אנחנו לא יודעים", והגדירה את חוסר הוודאות כמחדל העלול להביא לכך שילדים לא יקבלו טיפול התפתחותי בזמן הקריטי ביותר בחייהם.

יו"ר ועדת זכויות הילד, קטי שטרית, תיארה מציאות קשה בשטח. לדבריה, 44% מהילדים ממתינים מעל שלושה חודשים לפסיכולוג בקופת החולים, ובחלק מאזורי הפריפריה זמני ההמתנה מגיעים גם לשנה, זאת למרות תוספת תקציבית של כ־80 מיליון שקלים בשנה מאז 2020.

שטרית ציינה כי בשלב הראשון של הרפורמה צפויים להצטרף כ־11 אלף ילדים לשירות הציבורי, ובסיומה יותר מ־50 אלף. היא הוסיפה כי התקציב יוגדל ל־130 מיליון שקלים בשנת 2025, אך תהתה האם מדובר בסכום מספק, והדגישה כי פרסום זמני ההמתנה החודשיים הוא צעד חשוב אך לא מספיק.

ח"כ ירון לוי (יש עתיד) דרש ממשרד הבריאות פירוט מלא של מספר התקנים, התקציבים והחלוקה לפי מחוזות וקופות החולים. הוא מחה על העיכוב במסירת הנתונים לחברי הכנסת וטען להתעלמות מנבחרי הציבור.

שלי לוי, ראש צוות בריאות במרכז המידע והמחקר של הכנסת, הסבירה כי כ־15% מהילדים מקבלים כיום שירות במסלול ההחזר. לדבריה, ועדות הכנסת ביקשו נתונים על היקף כוח האדם הדרוש והקיים במסלול ההסדר ליישום הפעימה הראשונה, אך עד אמש הנתונים לא נמסרו.

ד"ר נעמה יושע־אורפז, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות, ציינה כי הרפורמה נועדה לאפשר שירותים יעילים, טובים ומהירים גם למי שאין ביכולתו לרכוש שירותים יקרים.

דינה צ'רנו, מהאגף לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות, מסרה כי בכל הארץ יתווספו יותר מ־127 תקנים של משרה מלאה, לא כולל ספקים. לדבריה, בדרום יתווספו כ־13 תקנים ובצפון כ־57, מהם 47 בתחום הריפוי בעיסוק ו־39 בקלינאות תקשורת.

דמיאן קלמן, מנכ"ל "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות", הזהיר כי "היציאה לדרך במתכונתה הנוכחית מעוררת חשש עמוק", וציין כי אלפי ילדים צפויים להצטרף לתור הציבורי ללא תשתית מספקת של כוח אדם מנוסה. קואליציית הארגונים למען ילדים עם מוגבלויות קראה למשרד הבריאות להגדיר יעדים ברורים, להגדיל תקציבים ולהבטיח שכל ילד יקבל טיפול מקצועי, רציף ונגיש.