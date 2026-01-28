דו"ח חדש של המשרד לשירותי דת, שפורסם היום (ד') מצביע על עלייה כוללת של 6.41% ברישום לנישואין, עם דגש מיוחד על אזורים שנפגעו קשות בשנת 2024 - קו העימות בצפון ובדרום.

בקריית שמונה, שנפגעה באופן ישיר מהלחימה ופונתה מתושביה, נרשמה קפיצה חדה במספר הזוגות שנרשמו לנישואין - מ-39 זוגות בלבד בשנת 2024 ל-103 זוגות בשנת 2025, עלייה של 164%.

"הגרף של 2025 הוא תשובה ניצחת", אמר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן. "אם ב-2024 ראינו את השבר, 2025 היא שנת התקומה. האמון של הזוגות הצעירים בעתיד שלנו בקריית שמונה ובשער הנגב הוא החוסן הלאומי האמיתי".

גם בדרום הארץ המגמה דומה. המועצה האזורית שער הנגב רשמה עלייה של 67% במספר תיקי הנישואין, ושדות נגב הציגה התאוששות משמעותית. "הזוגות הצעירים לא רק חוזרים ליישובים", נאמר בדו"ח, "הם בונים שם את העתיד שלהם ושוברים כוסות מתחת לחופה".

ברמה הארצית, חמש לשכות הנישואין המובילות במספר הנרשמים בשנת 2025 הן: מקום ראשון - תל אביב עם 3,247 זוגות, מקום שני - ירושלים עם 1,757 זוגות, מקום שלישי - שהם עם 1,744 זוגות, מקום רביעי - חוף השרון עם 1,572 זוגות, ומקום חמישי - אשדוד עם 1,407 זוגות.

אבידן הוסיף, "המשרד לשירותי דת מוביל בסקר שביעות הרצון של משרדי הממשלה. לתוצאות הסקר יש הלימה והציבור בוחר בנו להירשם לנישואין בשל איכות ורמת השירות הגבוה ביותר".