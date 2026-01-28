רועי שרון: פרשה ביטחונית? אל תתרגשו יותר מדי צילום: מהטיקטוק

הכתב הצבאי של כאן חדשות, רועי שרון, עושה סדר בפרשה הביטחונית שעלתה לכותרות בשבוע האחרון - ולפי שעה לא ניתן לפרסם בעניינה כלום - מלבד העובדה שהחשדות עוסקים בהברחות לעזה.

"ראינו פה פרשות ביטחוניות חמורות באמת של ריגול, בגידה, מכירת אמל"ח וגניבת נשקים. זו פרשה פחות חמורה, אין כאן עבריינות אידיאולוגית ולא מכרו ביטחון תמורת כסף", פתח שרון.

הוא הדגיש כי צריך לשים את המידע בפרופורציות ובעיקר לא להיות ניזונים משמועות. "אנחנו לא יודעים הכל ואסור לפרסם מה שיודעים. יש הרבה חשודים שנאסר עליהם לפגוש עו"ד ונחקרו בשב"כ ויש חשודים שפוגשים עורך דין ונחקרים במשטרה. החשוד שמעסיק את השמועות בימים האחרונים נמצא בקבוצה השנייה והחשדות נגדו ברף הנמוך יותר".

שרון גם הדגיש כי לא נראה שבכירים במערכת הביטחון צפויים להיפגע מהפרשה. "למיטב הבנתי גם אין חשש להמשך כהונתו של גורם כלשהו במערכת הביטחון ששמו נקשר כבן משפחה של אחד החש