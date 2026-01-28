קצין הרפואה הראשי, תת-אלוף ד"ר זיוון אביעד בר, העניק לרב הלל הורוביץ דרגת סגן-אלוף.

הרב הורוביץ, ששירת עד כה בדרגת רב-סרן, משמש כרב ר"מ 2 - הרב של הפצועים בצה"ל. הוא ביצע מאות ימי מילואים במהלך המלחמה והועלה בדרגה כהוקרה על פועלו.

הטקס התקיים במעמד מרגש, ובתמונות ניתן לראות כי השתתפו בו גם פצועים הנמצאים בשיקום, עימם פעל הרב לאורך המלחמה.

הרב שלום הורוביץ, אביו של הרב הלל, אמר: "הזרעים החינוכים שקיבל הלל נשאו פרי. אני רוצה להודות לריבונו של עולם שיש לנו בן שהוא שליח של השכינה ומאחל לו אורך ימים, ילך מחיל אל חיל, מברך את כל הנוכחים שתזכו לברכה והצלחה והחלמה לכל הפצועים".

ארגון 'דרך ארץ' בירך את הרב הלל הורוביץ על קבלת הדרגה. בהודעת הארגון נכתב, "ארגון 'דרך ארץ' מברך את הרב הלל הורוביץ שליט''א המנחה הקבוע של אירועי 'הקבלת פני רבו' של הציונות הדתית על קבלת דרגת סא''ל בראשות קצין רפואה ראשי.

כשלצידו מעניקים את הדרגה שני פצועי מלחמה אנושים סרן סער גנור, ויוחאי בדלוב, על פועלו המסור במלחמת התקומה, כרב הפצועים במסגרת ר"מ - 2. אנו מאחלים לרב הלל שליט''א להמשיך בפועלו המסור למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל בכל החזיתות".