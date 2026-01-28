לאחר יממה של דריכות במערכת הפוליטית לקראת ההצבעה על תקציב המדינה בקריאה ראשונה, הערב מתברר כי ככל הנראה הקואליציה תשיג רוב להצעת חוק התקציב.

זאת, לאחר שהוברר כי דגל התורה וש"ס צפויים להצביע בעד התקציב בקריאה ראשונה.

לפני שעה קלה נמסר מבית מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו כי דגל התורה תתמוך בחוק התקציב בקריאה ראשונה ותעמוד על כך שחוק הגיוס יושלם בטרם הבאת חוק התקציב לקריאה סופית.

מנגד, סיעת אגודת ישראל עדיין לא הבהירה כיצד חבריה יצביעו. ההערכה היא שלפחות שני חברי כנסת - יצחק גולדקנופף - איש חסידות גור - ויעקב טסלר, איש חסידות ויז'ניץ, יתנגדו .

עם זאת, הקואליציה צפויה להשיג רוב לחוק התקציב גם בלעדיהם.

לאורך היממה האחרונה התנהלו דיונים קדחתניים בשאלת תמיכת דגל התורה בחוק התקציב. זאת, לאור העובדה שהייעוץ המשפטי בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת הקשיח עמדות במספר סעיפים מהותיים הנחשבים לקשים לעיכול עבור הרבנים החרדיים.

בשעה האחרונה התקיימה ישיבה עם יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט, היועצת המשפטית של הוועדה עו"ד פרנקל-שור יחד עם הנציגים החרדיים אריאל אטיאס מצד ש"ס ויעקב אשר מדגל התורה.

בסופה של הישיבה הוחלט כי תינתן הזדמנות נוספת למשא ומתן על הסעיפים המהותיים ובהמשך יוגש החוק להצבעה סופית עוד בטרם חוק התקציב יובא לקריאה שניה ושלישית.