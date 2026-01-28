וועידת לב לבריאות וחדשנות של המרכז האקדמי לב נערכה אתמול (שלישי) בהשתתפות בכירים בתחום הרפואה והבריאות, מומחים וחוקרים מובילים באקדמיה ובתעשייה ועוד.

הוועידה כללה הרצאות במגוון רחב של נושאים, ביניהם פיתוח תרופות בעידן הבינה המלאכותית, אתגרים ומהלכי שינוי בעולם כוח אדם ברפואה, רפואת הטראומה במלחמת חרבות ברזל ועוד.

במהלך הוועידה, התייחסה פרופ' דינה בן יהודה, יו"ר ועדת סל הבריאות, מנהלת האגף ההמטולוגי הדסה והמחלקה לחינוך רפואי מדעי מכון ויצמן, לשינויים בעולם הרפואה בעידן AI וציינה כי "נדרשים כללי אתיקה רפואית חדשים, שחשוב שגיבושם יעשה באקדמיה ולא על ידי הרגולטורים. החזון של פרופ' לב, שהקים את המרכז האקדמי לב, היה להקים מוסד אקדמי מצטיין שישלב מצוינות מדעית והנדסית עם הלכה יהודית. אני זוכרת את שיחותי איתו, בהן הוא חזר ואמר שההלכה היהודית בעיניו היא שוות ערך, מקור לאתיקה ולמצפן ערכי. זו הייתה המוטיבציה העיקרית שלו שכן היה לו ברור בהסתכלות לעתיד, שבעידן של טכנולוגיות חדשות נצטרך אתיקה, בלעדיה הדברים פשוט לא יעבדו" היא הדגישה.

לבסוף סיכמה וציינה, כי "הבינה המלאכותית תתרום לנו רבות, אבל דווקא בעולם הדיגיטלי, כולנו נזדקק לחמלה ואני מאמינה בכל ליבי שלא יהיה תחליף לרופא או האחות, שמתסכלים על החולה, שנוגעים בידו בזמן בדיקה. אנחנו מפענחים גנום אחר גנום, מולקולה אחר מולקולה, אבל בין האותיות יש סיפור חיים, פחד, תקווה, ילדים שמחכים בבית. רפואה מותאמת אישית באמת לא נכתבת בDNA, היא נכתבת במפגש בין שני מבטים".

פרופ' אל"מ (במיל') עופר מרין, מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק וחבר וועדת משרד הבריאות לקביעת מצבם של החטופים, שקבעה את מותו של רס"ר רן גואילי לפני שכשנתיים, התייחס במהלך הוועידה להחזרתו משבי החמאס וציין: "זכינו לסגירת מעגל עם החזרתו של רן, שהיה החטוף האחרון שקבענו את מותו".

במסגרת הוועידה הוצגו מספר פיתוחים ומחקרים פורצי דרך, ביניהם מחקרה של ד"ר רונית פנחס-מזרחי, מרצה וחוקרת במרכז האקדמי לב, על הקשר בין פריון, גיל ותמותה מסרטן השד; מחקרה של דר' אילנה לויתן, מרצה וחוקרת במרכז, בנושא המהפכה הגנומית לרפואה מותאמת אישית; מחקרו של פרופ' אבי כספי, ס' נשיא למחקר במרכז, בנושא תנועת עיניים ויישומים בתעשייה ועוד.

כמו כן, הוענק פרס לב לחדשנות לאריה באט, מנכ"ל חברת precise bio, על עבודתו ופיתוחיו פורצי הדרך בתחום הדפסת קרניות להשתלה וקידום פתרון לבעיית המחסור ברקמות שיעניקו מענה למספרם הרב של החולים הזקוקים להשתלה ברחבי העולם. כמו כן, הוענק הפרס להילה אורן, בוגרת המחזור הראשון של החוג לסיעוד של המרכז וכיום אחות ראשית בחדר המיון של בית החולים הדסה, על תרומתה המשמעותית ליצירת מנהיגות סיעודית בעולם המיון, תוך ראייה רחבה, דוגמה אישית ויצירת שיתוף פעולה.

נשיא המרכז האקדמי לב, פרופ' אבי דומב, ציין בסיכומו של הכנס כי "מערכת הבריאות המודרנית נשענת על שילוב עמוק בין ידע אקדמי, מחקר יישומי, חדשנות טכנולוגית והון אנושי איכותי. ועידת לב לבריאות וחדשנות מבטאת את תפיסת העולם של המרכז האקדמי לב, המחברת בין אקדמיה למערכת הבריאות והתעשייה, מתוך ראייה רחבה של צרכי החברה והעתיד".