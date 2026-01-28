ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) פנה לשר הביטחון ישראל כץ בדרישה לאפשר פתיחה אזרחית ותיירותית של כתר החרמון, שנכבש בידי צה"ל לפני למעלה משנה.

המקום, הידוע גם כ"החרמון הסורי", נכבש על ידי כוחות צה"ל במטרה לחזק את קו ההגנה של מדינת ישראל מפני התבססות גורמים ג'יהאדיסטים באזור. לדבריו של ח"כ סוכות, כיבוש זה נבע גם כתוצאה ישירה מהפקת לקחים ממאורעות השביעי באוקטובר.

בפנייתו לשר כץ כתב סוכות, "מעשי הטבח של ג'ולאני בדרוזים ובכורדים ממחישים ביתר שאת את חשיבות האחיזה במקום זה ואף במקומות נוספים". הוא הוסיף כי ניסיון העבר בלבנון מלמד שמוצבים צבאיים ללא נוכחות אזרחית אינם מחזיקים מעמד לאורך זמן. לדבריו, "ביקור אזרחים יחזק את הנוכחות הישראלית, תביא למימוש מירבי של ההישג הצבאי ותקרין עוצמה כלפי שאר החזיתות ואויבי מדינת ישראל".

בתגובה ליוזמה, תנועת חלוצי הבשן פרסמה ברכה לח"כ סוכות: "פתיחת אתר סקי בכתר החרמון תקדם את האחיזה של מדינת ישראל בחבלי הארץ ששוחררו, תכניס את המקום לתודעה הציבורית, ותהווה צעד ראשון בדרך להתיישבות יהודית בחבל הבשן. אנו קוראים לכל נבחרי הציבור להמשיך ולקדם את הדרישה, עד לקיומה בפועל!"

בשלג שנערם בימים האחרונים, נמדדו 5 ס"מ ברכבל התחתון, 30 ס"מ ברכבל העליון ו-115 ס"מ בכתר החרמון - מה שמגביר את העניין הציבורי באתר.