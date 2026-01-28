מפקד מחוז ירושלים: מחבל צריך למות, אין תרחיש אחר צילום: דוברות המשטרה

מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירת ניסיון הפיגוע במחסום המנהרות, קיים הערכת מצב עם המפקדים ושמע את לוחמי מג"ב והמאבטחים שפעלו במחסום וניטרלו את המחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה.

הוא שיבח את התגובה המהירה של הלוחמים והמאבטחים וציין כי מחבל שמנסה לפגוע בכוחות הביטחון או באזרחים, לא יצא בחיים.

"פעלתם כמו שמצפים מכם לפעול. בא מחבל ורצה לרצוח את הכוחות במחסום - והתוצאה של מחבל היא רק אחת - שהוא מת. אין תרחיש אחר", דברי פלד.

מחקירת האירוע עלה כי לוחמי מג"ב זיהו חשוד שהגיע רגלית מכיוון איו"ש לעבר מחסום המנהרות.

במהלך בידוק שבוצע במקום, החשוד הציג תעודת זהות ובשלב מסוים שלף סכין. מאבטחי המחסום ביצעו ירי לעברו והחשוד נוטרל.