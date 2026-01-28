באירוע חגיגי שנערך באבן שמואל נחנך מקווה נשים מחודש ומפואר, במעמד רבני האזור, נציגי המשרד לשירותי דת ואישי ציבור.

הטקס סימן אבן דרך משמעותית בפיתוח שירותי הדת ביישוב והבליט את ההשקעה הממשלתית בשיפור חוויית הטהרה לנשים.

המקווה, שעבר שיפוץ והרחבה מהיסוד, תוכנן בקפידה על מנת להעניק חוויית טהרה ייחודית לנשות היישוב והאזור כולו. המבנה כולל אלמנטים של יוקרה וטכנולוגיה מתקדמת, תוך שמירה על ההלכה והמסורת.

באירוע השתתפו הרב האזורי הרב גלעד משה, ראש המועצה האזורית אדיר נעמן, יו"ר המועצה הדתית רעות שפילמן, ויו"ר עמותת 'טהרת המשפחה' הרב חיים לוי.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שלח את ברכתו וציין כי "המשרד פועל ללא לאות כדי להבטיח שכל מבנה דת בישראל יהיה מכבד וראוי".

אהרון עמנואל, מנהל אגף מבני דת, ציין בדבריו, "המבנה הזה הוא הרבה מעבר לקירות וקרמיקה. המטרה שלנו ברורה: שכל אישה בישראל תרגיש בבית הטהרה כאילו הגיעה למקום המכובד והמפואר ביותר", והוסיף כי "אנו מחויבים להמשיך ולהשקיע בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בנייה, פאר והנגשה".

רעות שפילמן, יו"ר המועצה הדתית, אמרה בהתרגשות, "הזינוק בתקציבים בשנים האחרונות מורגש בשטח, והתוצאה היא המבנה המפואר הזה שעומד כאן היום".

ראש המועצה אדיר נעמן הדגיש את חשיבות הנושא, באומרו: "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו, ובזכותן אנו נגאלים. המקווה הזה הוא הלב הפועם של היישוב".

הרב האזורי הרב גלעד משה והרב חיים לוי שיבחו את חשיבות מצוות הטהרה דווקא בתקופה זו, כעוגן רוחני חיוני לעם ישראל. האירוע נחתם בגזירת הסרט וסיור במבנה החדש.