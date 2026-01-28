שריפה פרצה במהלך הלילה בבית החולים היהודי בברלין.

משטרת ברלין עצרה מטופל בן 71 בחשד שהצית את השריפה במכוון על ידי הצתת חפץ בחדרו ברובע גסונדברונן.

14 בני אדם נפגעו באירוע - ביניהם מאושפזים, שוטרים וצוותי בית החולים. רובם נפגעו משאיפת עשן. השריפה כובתה ללא צורך לפנות את בית החולים.

דובר משטרת ברלין הבהיר בצהריים כי "נכון לעכשיו, אין כל אינדיקציה למניעים אנטישמיים מאחורי השריפה הזו שהוצתה במכוון. כל חשד כזה לא אומת.

"לכן יחידת חקירת ההצתות לקחה על עצמה את החקירה, ולא אגף ביטחון המדינה, האחראי כאשר עולה חשד למניע פוליטי".

מנגד העיתון היהודי Jüdische Allgemeine דיווח כי "המשטרה קיבלה אינדיקציות למניע פוליטי אפשרי".

החקירה נמשכת.