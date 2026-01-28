אירוע חריג בלשכת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת: ח"כים ממפלגת יש עתיד נכנסו לחדרו האישי של ח"כ בועז ביסמוט באמצע ישיבה על חוק הגיוס.

אחד הח"כים אף תועד כשהוא מצלם מסמכים שהיו מונחים על שולחנו של ביסמוט. בהמשך התברר כי הכניסה לחדר התבצעה באמצעות כרטיס שהחזיק ח"כ רם בן ברק שעמד בעבר ברשות הוועדה.

ביסמוט הגיב בזעם והודיע כי הוא דורש לחקור את הפריצה ללשכתו. "קו אדום נחצה! זימנתי כעת את קצין הכנסת בעקבות ההתפרצות האלימה והכוחנית של חברי כנסת מהאופוזיציה ללשכתי בוועדת החוץ והביטחון".

לדבריו "אותם גורמים שהזהירו מפני 'הימין שיעלה על הכנסת', הם אלה שמתנהלים היום בבריונות, בוולגריות ותוך ניסיון להפוך מוסד ריבוני לשטח הפקר, כולל ניסיונות חמורים לצילום מסמכים בוועדה שלא כדין".

"האירוע החמור יטופל במלוא החומרה, לרבות הגשת תלונה לוועדת האתיקה ובחינת כלל הסנקציות והעונשים האפשריים", סיכם ביסמוט.