גורמים בישראל סבורים כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסמן שהוא בוחן מהלך נרחב בנוגע לאיראן הכולל שינוי משטר, כך דווח בכאן חדשות.

הנשיא טראמפ גם רמז על כך היום כשכתב ברשת Truth ,Social "התקיפה הבאה תהיה חמורה יותר. אל תעשו זאת שוב".

מחר (חמישי) יקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו דיון ביטחוני שאמור לעסוק הן בעזה והן באיראן.

בעוד הצבא האמריקני ממשיך לבסס כוחות נוספים במזרח התיכון, בארה"ב רוצים לראות סוף לשלטון האייתוללות באיראן. נשיא ארה"ב אמנם מציע נתיב דיפלומטי לאיראנים, אך גם צייץ "הזמן אוזל - עשו עסקה".

מנגד, משלחת האיראנית לאו"ם הגיבה לאיום של הנשיא האמריקני: "בפעם האחרונה שארה"ב נקלעה לתוך מלחמות באפגניסטן ובעיראק, היא בזבזה 7 טריליון דולר ואיבדה יותר מ-7,000 לוחמים אמריקנים. איראן מוכנה לדיאלוג המבוסס על כבוד ואינטרסים משותפים - אבל אם תיבחן, היא תגן על עצמה ותגיב כפי שלעולם לא הגיבה".

עלי שמחאני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון עלי חמניאי, כתב בעברית בחשבון ה-X שלו כי "כל פעולה צבאית מצד ארצות הברית, תיחשב לפתיחת מלחמה, ותגובתה תהיה מיידית, מקיפה וחסרת תקדים, ותכוון אל התוקפן, אל לב תל אביב וכל התומכים בתוקפנות".