שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום (רביעי) כי פרופ' בנימין וייס מהאוניברסיטה העברית בירושלים הוא חתן פרס ישראל בתחום חקר המתמטיקה, מדעי המחשב והנדסת מחשבים לשנת תשפ"ו.

וייס, שנחשב לאחד מגדולי החוקרים בתחום הדינמיקה, עיצב דורות של מדענים וחוקרים בארץ ובעולם, והשפעתו ניכרת גם בשדה המתמטי הבינלאומי.

הוועדה לבחירת חתני פרס ישראל התכנסה בראשותו של פרופ' אלכס לובוצקי, וציינה כי פרופ' וייס תרם תרומה רבה ומעמיקה להבנה המתמטית של תופעות אקראיות במערכות דטרמיניסטיות. מחקריו, שהמשתרעים על פני יותר מ-60 שנה, כללו יותר מ-200 מאמרים, והם שינו את הדרך בה אנו מבינים את הדינמיקה במערכות מורכבות.

מלבד הישגיו המדעיים המרשימים, פרופ' וייס היה פעיל בתחום הביטחוני, ושימש כיועץ למערכת הביטחון במשך שנים רבות. הוא גם משמש חבר כבוד באקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים וחתן פרס רוטשילד.

הפרס יוענק לפרופ' וייס במוצאי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.