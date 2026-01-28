המתקפה של וינטר: עשו לי סיכול ממוקד באדיבות חדשות 13

תא"ל (במיל') עופר וינטר ערך השבוע כנס פעילים שבו דיבר על המצע המדיני והביטחוני שלו - אך נמנע מלהתחייב שיתמודד במסגרת פוליטית בבחירות הבאות.

בחדשות 13 הביאה ליאור קינן את דבריו של וינטר שטען, בין היתר, כי סוכל מקצועית על ידי שר הביטחון לשעבר יואב גלנט והרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי. "הבינו שאם אהיה אלוף, הם כבר לא ישלטו בדרג המדיני. עשו לי פסילה טכנית. ברגע שסגרו עליי גם הרמטכ"ל ושר הביטחון ואמרו לי 'לך הביתה', אז זה נגמר. הבנתי שזה נגמר. מה שמטריד אותי זה שהדבר הכי חשוב היה לעשות זה לשלוח אותי הביתה. עוד לא סיימתם להילחם - וזה הדבר הכי חשוב".

וינטר ביקר בחריפות את מה שהגדיר "אימוץ מוסר מעוות" בצה"ל והשפעת הדין הבינלאומי על הלחימה. "המלכנו על עצמנו את הדין הבינלאומי עם כוהנת הדת שלו הפצ"רית. המילה ניצחון יצאה מהלקסיקון של הצבא. אימצנו סטנדרט כפול שכופים על החיילים שלנו".

הוא התייחס גם למערכת המשפט ולצורך לתקן אותה. "הריבון הוא העם, לא בית המשפט. הכנסת לא אמרה לבית המשפט לחזור למקום שלו. במפלצת מטפלים כשהיא קטנה".

בסוגיית עזה הצהיר כי ישראל צריכה לייצר הרתעה משמעותית יותר. "ישראל צריכה להיות אריה בג'ונגל. שכולם יפחדו. יש מחיר לתוקפנות. מי שהחליט לתקוף אותנו שיידע שלא יחזור לו השטח. שאלה: מה המחיר הטריטוריאלי שצריך לגבות מישות גובלת שתקפה את מדינת ישראל? אני אמרתי, עזה צריכה להיות שייכת למדינת ישראל ואין ערבים בעזה. מי שפתח נגדנו במלחמה - שיידע שיאבד שטח".

וינטר קרא גם לפעול להגברת ההתיישבות היהודית בנגב ובגליל. "אנחנו לא גזענים, יש לנו חובה לשמור על העם היהודי. מי שרוצה מדינה ערבית - יש 22 כאלו, שיבחר".

כשנשאל אם ירוץ יחד עם נפתלי בנט בבחירות הבאות השיב "נפתלי בנט עשה שני דברים שאני לא יכול לחיות איתם. הראשון - להבטיח משהו מסוים ולעשות הפוך. השנייה, להקים ממשלה עם תומכי טרור. מדינה יהודית לא יכולה להיות על בסיס תומכי טרור. אני לא מתחבר לעניין הזה ואני עם נפתלי בנט לא אלך".